Jurgen Damm se burla de Rayados tras la goleada 6-2 de Toluca

La goleada que Toluca le propinó a Rayados de Monterrey con un contundente marcador de 6-2 en la Jornada 10 del Apertura 2025 trajo todo tipo de reacciones. No solo fue el más comentado entre la afición, sino que también se sumaron jugadores, entre ellos Jurgen Damm, ex jugador de Tigres, quien no dejó pasar la oportunidad de burlarse de los regios.

El encuentro disputado a media semana en el Estadio Nemesio Diez terminó en una exhibición ofensiva de los Diablos Rojos. Los goles fueron obra de Jesús Angulo, un hat-trick del brasileño Paulinho y un doblete del argentino Nico Castro.

Toluca goleó a Rayados | MEXSPORT

Por parte de Monterrey, los goles de Germán Berterame y Óliver Torres resultaron insuficientes para evitar una derrota. La cantidad de anotaciones y sobre todo la diferencia en el marcador rápidamente se convirtió en tema de debate en redes sociales, sobre todo por lo que ha invertido Rayados en fichajes.

Jugadores de talla internacional como Sergio Ramos, Sergio Canales, Lucas Ocampos, Oliver Torres y Anthony Martial son refuerzos que han llegado al club en mercados recientes. Pero a pesar de ello, no se ha cumplido con la expectativa de que el equipo se consolide como ganador en la Liga MX.

Damm se burló de Rayados | MEXSPORT

La burla de Jurgen Damm a Rayados

Con pasado en equipos como América y Tigres, instituciones que mantienen una fuerte rivalidad con Monterrey, Jurgen Damm lanzó un mensaje en Facebook que encendió la polémica. El jugador compartió una imagen de la posible alineación de Rayados, en la cual, el autor original pregunta quién podría ganarle a ese equipo con tantas figuras.

Pero precisamente por la goleada, Damm se burló de que ni con figuras pudo Monterrey consolidarse como figura destaca. "Por más que lo sueñen con sus contrataciones, nunca serán un equipo de época, solamente Tigres y América, los más grandes”, escribió, en referencia a la importancia de los de la UANL y las Águilas en el futbol mexicano.

Así fue la burla de Damm | CAPTURA

El comentario se viralizó de inmediato y sumó decenas de respuestas de usuarios, generando un nuevo capítulo en la conversación sobre el lugar de Rayados dentro del fútbol mexicano. Algunos usuarios estuvieron de acuerdo con Damm, mientras que otros aseguraron que él no tiene derecho a opinar porque tampoco fue un futbolista elite.

¿Cuándo juegan de nuevo Rayados y Toluca?

Para la Jornada 11, los Diablos Rojos repetirán como locales en el Nemesio y recibirán a Mazatlán el sábado 27 de septiembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Mientras que la Pandilla volverá al Estadio BBVA para enfrentarse a Santos Laguna en el mismo horario.

Por su pasado en Tigres, la burla de Damm trascendió más | MEXSPORT