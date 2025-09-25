Dagoberto Espinoza operado de la rodilla con éxito

Dagoberto Espinoza, quien fuera una de las grandes revelaciones en este Apertura 2025, sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el duelo ante los Rayados de Monterrey, sin embargo, una buena noticia llegó de parte del club al comunicar que se operó con éxito.

Dagoberto en el clásico nacional | MEXSPORT

¿Cuánto tiempo estará fuera Dagoberto?

La lesión que sufrió el lateral del América, lo dejará fuera en un periodo de seis a nueve meses, por lo que es un hecho que se perderá el resto del Apertura y gran parte del Clausura 2026, descartando posibilidad alguna de pelear por un lugar en selección y de continuar como titular del equipo.

Dagoberto llevaba siendo uno de los mejores jugadores de los de Coapa, colaborando en algunas anotaciones, incluso llegando a marcar un gol en el duelo ante Querétaro. Las actuaciones del juvenil mexicano destacaron a tal punto de hacerse como titular en el 11 de André Jardine.

Ahora tras la terrible lesión del futbolista, las águilas se quedan sin una de sus nuevas cartas para el torneo, además de ser una terrible noticia para el juvenil. Con esto, las opciones en la lateral derecha del equipo quedan reducidas, dejando en kevin Álvarez la responsabilidad de ser el cuidador la zona defensiva por el lado derecho.

Homenaje a Dagoberto por parte de América | @ClubAmerica

El hospital azulcrema

Además de Espinoza, el Tricampeón lleva rato sufriendo de bajas por lesiones, quedando como un equipo con pocas opciones en el banquillo pese a su vasta plantilla, sin embargo, la tragedia ocurrida a Dagoberto en el Estadio BBVA, es la más larga y aparatosa hasta el momento.

Aunado a ‘Dago’, otro jugador que no ha podido disputar los minutos esperados es Henry Martín, quien no ha logrado recuperarse de la lesión en la rodilla que lo persigue desde el torneo pasado y que lo ha dejado fuera prácticamente todo el Apertura.

Malagón portando jersey conmemorativo | @ClubAmerica

¿Qué sigue para las águilas del América?

El club azulcrema tendrá un calendario apretado de cara a lo que será el fin del torneo regular, con siete encuentros más por disputar además de un par de amistosos en Estados Unidos.

El camino del América al final del torneo dará inicio el próximo sábado 27 de septiembre, cuando reciban a los Pumas en uno de los partidos más importantes de la temporada. Tras el clásico capitalino, las águilas volverán a recibir de local en la Liga MX, esta vez a Santos Laguna.

Player conmemorativa de Dagoberto Espinoza | @ClubAmerica