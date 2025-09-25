Puebla vs Chivas: ¿Cuándo y por dónde ver el partido de la Jornada 11 del Apertura 2025?

Este viernes, el Estadio Cuauhtémoc vibrará con el esperado choque entre Puebla y Chivas, un partido que promete muchas emociones en el comienzo de la actividad de la Jornada 11 del Apertura 2025.

La Franja no logra levantar y se mantiene como último lugar de la tabla general pese a que Hernán Cristante ya tiene varias semanas en el cargo, por lo que esta será una buena oportunidad para enderezar el rumbo de cara al último tercio del torneo.

Por su parte, el Rebaño, con todo y sus resultados irregulares de las más recientes semanas, se encuentra en la pelea por los puestos de clasificación a la fase final y será vital que consigan un buen resultado.

Chivas enfrentará a Pueblas tras vencer a Necaxa | IMAGO7

Los poblanos llegan al encuentro tras haber empatado en casa contra Pachuca, mientras que los rojiblancos se impusieron contundentemente al Necaxa en el Estadio Akron.

Estadio Cuauhtémoc, aduana complicada para Chivas

La casa de los Camoteros ha sido un recinto difícil de conquistar para Chivas en los últimos años, pues solo registra dos victorias en sus últimas 10 visitas a la capital poblana, además de cinco empates y tres derrotas.

Asimismo, existen recuerdos negativos para los tapatíos, ya que se han enfrentado en Fase Final dos veces y en ambas terminaron eliminados en serie de penales (Apertura 2021 y Apertura 2022).

Puebla celebra uno de sus goles frente a Pachuca | IMAGO7

¿A qué hora y por dónde ver Puebla vs Chivas?

Fecha: Viernes 26 de septiembre de 2025

Horario: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: Azteca 7, Caliente TV, Fox