¿Quién es Samir Inda? El canterano de Chivas que debutó con gol ante Necaxa

Esta noche, el futbolista surgido en Chivas, Samir Inda, debutó en el máximo circuito en la parte final del encuentro ante Necaxa. El juvenil de 17 años ingresó al encuentro y, como en un guion de película, marcó el gol del triunfo con diez minutos en el terreno de juego.

Inda nació en Tepic, Nayarit, el 7 de octubre del 2007, e inició su proceso en las fuerzas básicas del Guadalajara con apenas 14 años. A lo largo de su etapa en Chivas mostró una gran calidad, al grado de ir escalando en las categorías inferiores, posicionándose como uno de los mejores jugadores de la cantera Rojiblanca.

En su etapa como canterano de Chivas, tuvo un proceso con la categoría Sub-14, Sub-16 y posteriormente en la Sub-18. Desde esa categoría, gracias a sus buenas actuaciones, comenzó a levantar la mano para ser considerado en categorías superiores como la Sub-23 y Tapatío.

Samir Inda festeja el gol | MEXSPORT

Su ascenso al primer equipo se dio en la pretemporada con la llegada de Gabriel Milito, quien lo deslumbró con su buen futbol y desempeño, siendo considerado sobre otros elementos que anteriormente habían sido considerados por otros entrenadores.

Inda disputó algunos minutos en el trabajo de pretemporada en la Copa Zacatecas, por lo que su debut con el primer equipo sería cuestión de tiempo, ya que es del total agrado del actual técnico Rojiblanco.

A la edad de 17 años y 11 meses, Samir Inda hizo su debut ante los Rayos del Necaxa, esto después de que el canterano ocupó el lugar de Fernando González, quien fue expulsado en el juego ante Toluca.

Chivas venció a Necaxa | MEXSPORT

En el presente campeonato, registró actividad con el conjunto del Tapatío en la Liga de Expansión, después de que hizo su debut y fue titular en tres encuentros, sumando un total de 147 minutos disputados.