"Gago, Gago, chin… a tu...", el cántico de la afición de Chivas para su exentrenador

Después de una problemática salida de Chivas, tras abandonar a la institución para regresar a Argentina con el conjunto de Boca Juniors, la afición de Chivas se reencontró con el estratega Fernando Gago, quien fue recibido de manera hostil por los seguidores Rojiblancos.

El estratega argentino dejó un gran dolor en la afición rojiblanca, por lo que, tras su regreso al futbol mexicano, los seguidores del Guadalajara anotaron la fecha en la que se recibirá al Necaxa, para hacerse sentir en contra de su exentrenador.

Desde la llegada del autobús, algunos aficionados se hicieron presentes con señas obscenas mencionando el nombre del entrenador. Posteriormente, previo al inicio del juego, al salir a la cancha fue abucheado por la afición Rojiblanca.

Recibimiento hostil de los Rojiblancos

El momento intenso de la tarde se dio cuando el nombre del estratega fue mencionado en el sonido local, situación que generó un abucheo intenso en la afición del Guadalajara, mismo que pocas veces se había escuchado en el inmueble Rojiblanco.

Ya con el juego iniciado, la afición de Chivas comenzó con los gritos de manera individual hacia el entrenador del Necaxa, en un tono fuerte y altisonante; la afición recibió con hostilidad al estratega que los abandonó en 2024 para regresar a su país.

Conforme transcurrieron los minutos, se generó un cántico grupal entre un gran sector de aficionados: “Gago, Gago, chin… a tu madre” comenzó a escucharse repetidamente en el Estadio Akron, el mismo que comenzó a contagiarse en todo el inmueble.

Gritos de manera cerca de los seguidores que estaban pegados al banquillo del Necaxa, y gritos constantes desde otros sectores de la grada continuaron a lo largo del encuentro, al igual que cuando en la pantalla local se mostraba la cara del ex técnico del Guadalajara; procedían los abucheos.

“Chicote” Calderón también fue abucheado

El lateral del Necaxa, Cristian Calderón, fue severamente abucheado durante el juego de esta noche en el Estadio Akaron. El exfutbolista del América fue recibido entre abucheos y silbidos, luego de que los seguidores de Chivas siguen sin perdonar su salida del equipo en 2024.