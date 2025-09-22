‘Chicharito’ será baja ante Necaxa; Alvarado sigue fuera de actividad

De cara al duelo de este martes ante Necaxa, el director técnico de Chivas, Gabriel Milito, dio a conocer su lista de convocados, en donde destaca la ausencia de Javier 'Chicharito' Hernández por lesión, además de Roberto Alvarado, quien permanece en recuperación.

El conjunto rojiblanco tendrá un total de ocho bajas para el encuentro de la Jornada 10, una por expulsión en el juego pasado ante Tijuana, cinco por lesión y dos más por convocatorias a Selección Mexicana en la categoría Sub-20.

La actividad de Hernández ha sido muy irregular | IMAGO 7

El estratega argentino, se verá las caras ante Fernando Gago, en duelo que será clave en la búsqueda de terminar con el mal paso de ambos equipos en el presente campeonato.

“Chicharito” es nuevamente baja

Una de las bajas más importantes para el compromiso ante Necaxa será la ausencia de Javier Hernández, quien se perderá el juego debido a que recibió un golpe y, tras la valoración médica, se determinó que trabajara por separado y que no fuera elegible para el duelo de este martes ante los Rayos.

Chicharito no estará ante Necaxa | IMAGO 7

La primera baja del equipo rojiblanco será Rubén González, quien no es elegible para el juego de este martes, después de irse expulsado en el duelo ante Toluca. Ante la baja del “Oso”, Gabriel Milito convocó al juvenil Samir Inda, quien recibió su primer llamado con el primer equipo.

“Piojo” sigue sin recuperarse del Clásico

Roberto Alvarado continuará entre algodones, ya que no se ha recuperado de su lesión de esguince en el tobillo derecho en el Clásico Nacional. Otros de los elementos que siguen fuera de actividad son Erick Gutiérrez, Alan Mozo y Daniel Aguirre, quienes continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

González no estará por su expulsión contra Toluca | IMAGO 7

Aunado a las bajas por lesión y por expulsión, se suman Hugo Camberos y Yael Padilla, quienes ya están en la concentración con la Selección Mexicana Sub 20 que disputará la Copa del Mundo de la categoría. Chivas buscará este martes terminar con el mal paso que registra en casa, después de sumar cuatro partidos consecutivos sin victoria en ante su afición.

¿Quiénes son los convocados de Chivas para el juego ante Necaxa?

Porteros: Raúl Rangel, Óscar Whalley

Defensas: Miguel Gómez, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Diego Campillo, José Castillo, Luis Olivas, Bryan González

Mediocampistas: Luis Romo, Samir Inda, Omar Govea, Richard Ledezma, Efraín Álvarez, Isaac Brizuela

Delanteros: Cade Cowell, Santiago Sandoval, Armando González, Teun Wilke, Alan Pulido

Roberto Alvarado no estará ante Necaxa | IMAGO 7