¡No eres defensa! La increíble falla de Chicharito Hernández en la derrota de Chivas

El delantero del Guadalajara volvió a irse en blanco y suma otra falla más con la camiseta de rojiblanca

¡No eres defensa! La increíble falla de Chicharito Hernández en la derrota de Chivas
Javier 'Chicharito' Hernández, delantero de las Chivas | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
21 de Septiembre de 2025

La segunda etapa de Javier Hernández con Chivas ha quedado muy lejos de las expectativas, marcado más por las lesiones, polémicas extra cancha y bajo nivel deportivo. Además, por si fuera poco, este fin de semana 'Chicharito' firmó otro gran error frente al arco en la derrota ante Toluca, falla que causó molestias en la afición rojiblanca.

Javier entró de cambio al medio tiempo cuando el equipo se encontraba 0-2 abajo en el marcador, 'Chicharito' era la apuesta de Milito para intentar remontar el partido, sin embargo, parece que hay una 'maldición' con el arco que le impide mandar el balón al fondo de las redes.

Javier Hernández tiene grave error con Chivas | MEXSPORT

Chivas buscaba sacar provecho del balón parado y en un tiro de esquina en la segunda mitad, tras un primer cabezazo dentro del área, Javier Hernández queda solo y franco para rematar al arco dentro del área chica, sin embargo, parece que el delantero de Chivas no esperaba el balón y su intento de remate ni siquiera llevó dirección de portería. 

La afición decepcionada con 'Chicharito'

La falla de Hernández fue tan clara, que un video grabado desde las gradas del Estadio Akron captó la frustración que la afición de Chivas tiene con 'Chicharito' y sus constantes fallas desde que volvió al Club Deportivo Guadalajara.

"¿A quién, a quién a quién? ¡Eres delantero, no defensa!"

Números de Chicharito con Chivas

La mala racha goleadora de Javier Hernández con Chivas es tan grande que entre suplencias y lesiones, 'Chicharito' apenas registra 2 goles en Liga MX desde que volvió al futbol mexicano en enero del 2024.

Chicharito Hernández, delantero de Chivas | IMAGO7

TE PUEDE INTERESAR

Expulsión del 'Oso' González

Chivas | 20/09/2025

Polémica en juego de Chivas: Fernando González fue expulsado ante Toluca
¿Traición? Afición de Chivas cantan 'olé' a favor de Toluca en el Estadio Akron

Chivas | 20/09/2025

¿Traición? Afición de Chivas cantan 'olé' a favor de Toluca en el Estadio Akron
Milito ha tenido un mal paso como entrenador rojiblanco

Chivas | 21/09/2025

Gabriel Milito: "Hoy fue una derrota merecida, nuestro crédito se acabó"
Te recomendamos
Polémica en juego de Chivas: Fernando González fue expulsado ante Toluca
Chivas
Liga MX

LO ÚLTIMO

 