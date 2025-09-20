Polémica en juego de Chivas: Fernando González fue expulsado ante Toluca

Una vez más la polémica se hizo presente en la Liga MX, esto luego de que el árbitro, Fernando ‘Gato’ Ortiz, expulsó al mediocampista del Guadalajara, Fernando ‘Oso’ González, por un presunto pisotón.

Roja con polémica

Durante el minuto 50 del juego entre las Chivas y los Diablos del Toluca; una jugada en el mediocampo causó un pisotón de Fernando González sobre Alexis Vega, tras esta acción el silbante mostró la roja al jugador del rebaño, lo cual causó la molestia del equipo local, asegurando que no ameritaba tal castigo.

En la jugada, Vega controlaba el balón cuando el pie derecho de González intentó robarlo, sin embargo, la suela del pie del jugador de Chivas pisó la pierna de Alexis por la parte superior del zapato, es decir, entre el tobillo y la pantorrilla. Luego de una revisión en el VAR, Ortiz opto por expulsar al mexicano.

Mientras unas personas argumentaron que no hubo la fuerza suficiente para marcar la acción como expulsión, otros aseguraron que con las tomas es más que evidente que la roja fue correcta, dejando un debate en redes sociales.

Mientras unas personas argumentaron que no hubo la fuerza suficiente para marcar la acción como expulsión, otros aseguraron que con las tomas es más que evidente que la roja fue correcta, dejando un debate en redes sociales.

