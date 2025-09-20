Polémica en juego de Chivas: Fernando González fue expulsado ante Toluca

El ‘Oso’ recibió la tarjeta roja luego de que el VAR revisara un pisotón sobre Vega

Expulsión del 'Oso' González
Expulsión del 'Oso' González | IMAGO7
Aldo Martínez
20 de Septiembre de 2025

Una vez más la polémica se hizo presente en la Liga MX, esto luego de que el árbitro, Fernando ‘Gato’ Ortiz, expulsó al mediocampista del Guadalajara, Fernando ‘Oso’ González, por un presunto pisotón.

Oso en el juego de Chivas I IMAGO7

Roja con polémica

Durante el minuto 50 del juego entre las Chivas y los Diablos del Toluca; una jugada en el mediocampo causó un pisotón de Fernando González sobre Alexis Vega, tras esta acción el silbante mostró la roja al jugador del rebaño, lo cual causó la molestia del equipo local, asegurando que no ameritaba tal castigo.

En la jugada, Vega controlaba el balón cuando el pie derecho de González intentó robarlo, sin embargo, la suela del pie del jugador de Chivas pisó la pierna de Alexis por la parte superior del zapato, es decir, entre el tobillo y la pantorrilla. Luego de una revisión en el VAR, Ortiz opto por expulsar al mexicano.

Mientras unas personas argumentaron que no hubo la fuerza suficiente para marcar la acción como expulsión, otros aseguraron que con las tomas es más que evidente que la roja fue correcta, dejando un debate en redes sociales.

Alexis Vega en duelo vs Chivas I IMAGO7

TE PUEDE INTERESAR

Alexis Vega, en Guadalajara

Chivas | 20/09/2025

Alexis Vega es recibido de forma hostil por afición de Chivas en el Akron
Club América

América | 20/09/2025

¡Sorpresas y regresos! Alan Cervantes y Alexis Gutiérrez apuntan a ser titulares vs Rayados
Martial ha dado un mensaje directo para la afición rayada

Monterrey | 20/09/2025

Anthony Martial manda mensaje a la afición de Rayados: "Mi meta con el equipo es ganar"
Te recomendamos
Monterrey vs América EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 9
Futbol
Liga MX
Chivas

LO ÚLTIMO

 