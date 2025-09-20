¡Goo…nada! Aaron Ramsey falla penal contra Tigres

Continúan las acciones en la Jornada 9 del Apertura 2025 y uno de los duelos más llamativos del fin de semana fue el Pumas vs Tigres, mismo que ya regaló un momento imperdible.

Corría el minuto 20 cuando un tiro de esquina por la parte de la derecha del campo de Tigres se llevó a cabo, para mala suerte de los felinos, el balón impactó en la mano del defensor, Juan José Purata, por lo que el silbante tuvo que acudir al VAR. Tras una revisión de casi cinco minutos, el silbante marcó la pena máxima en favor de Pumas y el encargado de disparar fue Aaron Ramsey.

El flamante refuerzo universitario y que ya estrenó con un gol contra los rojinegros del Atlas, colocó la esférica en el punto penal y tras el silbatazo colocó un disparo en el poste derecho de Nahuel Guzmán. Ramsey si logró vencer y engañar al portero argentino, pero para su mala fortuna, el balón se fue por un lado de la portería.

Pese a que la afición y que los mismos narradores cantaron el que pudo ser el primer gol del encuentro, la fortuna no estuvo de parte del mediocampista de 34 años, quien tendrá que seguir intentando.

