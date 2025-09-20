Anthony Martial manda mensaje a la afición de Rayados: "Mi meta con el equipo es ganar"

Tan solo unos días después de ser presentado como nuevo refuerzo de Rayados de Monterrey, Anthony Martial tuvo una entrevista personal con los encargados de las redes sociales de su nuevo club, donde dejó declaraciones que ilusionan a los seguidores de 'La Pandilla'.

Presentación oficial del francés con La Pandilla | Imago7

"Ayudarle al equipo a ganar"

Como parte de un mensaje inicial del francés a su nueva afición, el exjugador de Manchester United dejó muy claro el porqué de su llegada al futbol mexicano, convencido de lo que podrá lograr.

"Estoy muy emocionado de jugar en este equipo, ¿sabes? Ellos han sido muy buenos conmigo, espero poder jugar rápidamente para mostrarle a los fans el jugador que soy. Quiero ganar todos los torneos, quiero anotar muchos goles y ayudar al equipo a ganar", declaró.

“My goal is to win, to score a lot of goals, to help the team win.” 🎙️ @AnthonyMartial 🇫🇷🔥



Get to know him #EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/0Upi7YblSr — Rayados English (@WeAreRayados) September 20, 2025

Martial, un hombre de familia

También habló acerca de temas personales, tanto en su vida diaria como en el papel tan importante que tuvo su entorno para concretar su llegada al futbol de México.

"En mi vida soy alguien que le gusta pasar mucho tiempo con su familia viendo películas, series, no soy alguien que disfrute estar fuera, prefiero estar con mi familia. Cuando estoy en la cancha solo trato de disfrutar porque el futbol se trata de jugar, disfrutar, sonreír y si haces eso, estoy seguro que te irá bien", aseguró con una sonrisa.

Directivos de Rayados acompañaron a Martial | Imago7

"Tengo un buen presentimiento, he hablado con el entrenador, creo que este es un buen reto y que él tiene algo preparado para mí", agregó antes de finalizar la entrevista con la frase "¡Arriba el Monterrey!"