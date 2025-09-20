Alan Pulido regresa a la convocatoria con Chivas de cara al juego ante Toluca

De cara al compromiso de Chivas ante Toluca en la cancha del Estadio Akron, Gabriel Milito dio a conocer su lista de convocados, en la que destaca el regreso del delantero Alan Pulido, después de la lesión que lo alejó en los últimos juegos del Guadalajara.

Pulido vuelve a la convocatoria | IMAGO7





Pulido fue considerado para la convocatoria de este sábado, después de que logró recuperarse de la lesión muscular, que lo mantuvo fuera de actividad en los últimos cuatro encuentros en Liga MX, por lo que tras incorporarse podría tener minutos ante los Diablos Rojos.



Otra de las novedades en la convocatoria es el regreso de Luis Olivas, quien fue considerado para el juego de este sábado; será elegible para el segundo compromiso consecutivo de Chivas como local.



Entre las bajas sensibles para el compromiso ante Toluca, se encuentra Roberto Alvarado, quien después de realizarle los estudios médicos correspondientes presenta un esguince en el tobillo derecho, por lo cual llevará a cabo trabajo de rehabilitación y su vuelta a la competencia estará sujeta a evolución.

Piojo Alvarado es baja | IMAGO7





En la lista de elementos lesionados, se suma Erick Gutiérrez, quien se perdió el último encuentro de Chivas tras presentar molestias musculares, por lo que no estará en el compromiso de este sábado, junto a Alan Mozo y Daniel Aguirre, quienes continúan con sus respectivos procesos de recuperación.



Otra de las ausencias que tiene Gabriel Milito son Hugo Camberos y Yael Padilla, quienes oficialmente arrancaron su concentración con la Selección Mexicana Sub 20 que disputará la Copa del Mundo de la categoría, por lo que no serán elegibles hasta que concluya su participación.

Convocados de Chivas | IMAGO7





Los convocados para el compromiso ante Toluca: