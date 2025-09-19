Chivas vs Toluca: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J9 del Apertura 2025 de la Liga MX?

Guadalajara llega a la Jornada 9 con una inercia positiva después de haber vencido al América en el Clásico Nacional; sin embargo, si quiere aspirar como mínimo al Play-In, tendrá que vencer al campeón Toluca en su visita al Estadio Akron, la segunda de tres que tendrá que sostener el Rebaño en tan solo una semana.

El Estadio Akron recibirá su segunda visita en una semana | Imago7

¿Cómo llegan Chivas y Diablos al novenos partido del torneo?

Chivas viene de ganar el Clásico Nacional 1-2 en contra de América en el Estadio Ciudad de los Deportes y posteriormente de empatar sin goles ante Tigres en el Estadio Akron. Estos dos resultados los han dejado como el décimo primer lugar de la tabla con tan solo ocho puntos después de solo dos victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Fuera de su empate a cero en contra de Tigres, Chivas como local ha sufrido, pues antes de ello, perdió 1-2 ante Cruz Azul en lo que había sido su última localía, incluso antes de la Fecha FIFA. Una de las malas noticias para el Rebaño radica en una ausencia, pues todo apunta a que Roberto el 'Piojo' Alvarado no se podrá recuperar de su lesión sufrida ante las Águilas y volverá a quedar fuera de la convocatoria.

Chivas ha sacado cuatro puntos de sus últimos dos duelos | Imago7

Por parte de Toluca, de momento se ubican en la cuarta posición del certamen con 16 puntos sumados después de cinco victorias, un empate y dos derrotas. Su último partido como visitante fue ante Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras, el cual ganó 1-3. Su partido más reciente fue una victoria ante Puebla con marcador de 3-0.

Este duelo ya fue una Final del futbol mexicano, la cual se jugó en el torneo de Apertura 2006, con resultado favorecedor a Guadalajara en el Estadio Nemesio Diez.

Toluca viene con paso firme en el certamen | Imago7

¿Dónde ver al Rebaño en contra del campeón?