Carlos Salcido llena de elogios a la ‘Hormiga’ González

El histórico jugador de Chivas aplaudió la actitud del atacante

Hormiga Gónzales y Carlos Salcido
Hormiga Gónzales y Carlos Salcido | IMAGO7 / IMAGO7
Aldo Martínez
19 de Septiembre de 2025

Una de las sorpresas más gratas para las Chivas y el futbol mexicano, es Armando ‘Hormiga’ González, quien se está consolidando como uno de los juveniles con mayor proyección del torneo, siendo reconocido incluso por leyendas del balompié nacional.

Carlos Salcido en el Estadio AKRON | IMAGO7

‘Le inyecta peligrosidad al equipo’

A través de una entrevista a MedioTiempo, la leyenda del rebaño, Carlos Salcido, habló sobre lo mucho que disfruta ver a González en el ataque de Gabriel Milito, asegurando que es algo diferente que aporta mucho al equipo.

“Importante para Chivas. Le inyecta esa dinámica, está peligrosidad al equipo. Es de esas jóvenes promesas, ya empezó a ir a Selección. Es importante cuando un jugador individualmente empieza a ver ese esfuerzo radicado en crecimiento y ojalá que así siga”, comentó.

Hormiga Gonzáles en Chivas | IMAGO7

Además de reconocer el talento de la Hormiga en el terreno de juego, Salcido habló de la mentalidad que el chico debe tener, sabiendo los riesgos que implica crecer como jugador en un club como el Guadalajara.

“Él sabe, viene de abajo y sabe lo importante que es la camisa. Está en muy buen momento, está empezando a ser importante para Milito, para el equipo y ojalá que vaya en ese sendero”, concluyó.

Victoria de Chivas vs América | IMAGO7

TE PUEDE INTERESAR

Martial llegó a Monterrey y no a los Pumas

Pumas | 18/09/2025

Eduardo Saracho confirma: “Rayados se metió en nuestra negociación por Martial”
Chivas 'se burla' de André Jardine con canción tras triunfo en el Clásico

América | 18/09/2025

Chivas 'se burla' de André Jardine con canción tras triunfo en el Clásico
¿Regresa a casa? Héctor Herrera se sincera sobre su retiro entre lagrimas y risas

Toluca | 18/09/2025

¿Regresa a casa? Héctor Herrera se sincera sobre su retiro entre lágrimas y risas
Te recomendamos
Partidos de hoy 19 de septiembre de 2025
Futbol
Liga MX
Chivas

LO ÚLTIMO

 