Eduardo Saracho confirma: “Rayados se metió en nuestra negociación por Martial”

Pumas, durante gran parte del mercado de transferencias, estuvo buscando un delantero de renombre para poder cubrir la falta de gol que estaba acosando al equipo de la Universidad Nacional, aunque al final de la ventana de traspasos, los auriazules no consiguieron fichar a su 9 titular.

Este jueves, en entrevista con David Faitelson, Eduardo Saracho, directivo del cuadro universitario, aseguró que los Pumas ya tenían un acuerdo para cerrar el fichaje del exdelantero del AEK Atenas, Anthony Martial, jugador que sí terminó llegando a la Liga MX, aunque con Rayados de Monterrey.

“Llegamos a un principio de acuerdo, fue una propuesta formal, por escrito, estábamos preparando todo, visas, vuelos y así como te enteraste tú llegas a este punto donde tienes principio de acuerdo, vino este silencio y ‘pum', vino el anuncio para Monterrey, nos enteramos igual, como todo el mundo", comentó Saracho.

Asimismo, el directivo del Club Universidad Nacional, comentó que tuvo una conversación con Héctor Lara, director deportivo de Rayados de Monterrey, asegurando que no podía revelar lo ocurrido en esa plática.

"Tuve una conversación con Héctor, no puedo desvelar lo que hablé con Héctor, no sería ético, lo que pasó en el otro lado, sería preguntar en la otra ventanilla", finalizó.

