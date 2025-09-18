¿Anthony Martial hará su debut ante América? Esto es lo que se sabe

La Liga MX parece que cada vez se consolida más como destino para grandes jugadores, previamente Sergio Ramos y James Rodríguez, pusieron la liga mexicana en la mira, posteriormente, Allan Saint-Maximin y ahora Anthony Martial.

Martial en entrenamiento con Rayados | @Rayados

¿Debuta el fin de semana?

Durante el programa de INFILTRADOS (disponible en todas las plataformas de RÉCORD +, de lunes a viernes a partir de la 13:00), en un enlace desde la ciudad de Monterrey, Ricardo Olivares pudo adelantar que el refuerzo entrenó al parejo con el equipo y mostró una buena forma física, previo al duelo contra las águilas.

Entrenamiento de Rayados | @Rayados

“La realidad es que el jugador está para debutar, llegó bien físicamente, ya es solamente la decisión de Domènec Torrent.

Ya está todo listo, ya tuvo dos entrenamientos y se ve bastante bien”, declaró Ricardo Olivares para INFILTRADOS.

“Desde su llegada al aeropuerto, el jugador declaró estar para jugar, pero sua adaptación en Monterrey ha sido mínima, así que todo quedara en la decisión del entrenador”, concluyó Ricardo.

Si bien el jugador francés presentó muy buen estado físico con el conjunto de Rayados, la realidad es que el técnico español podría disponer del jugador solo unos minutos para tener su debut en casa, pero su prueba de verdad vendría hasta la siguiente jornada, cuando Monterrey visite a Toluca.