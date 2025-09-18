Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver Necaxa vs Puebla?

Ambos equipos necesitan los tres puntos de manera urgente para escalar posiciones

REDACCIÓN RÉCORD
18 de Septiembre de 2025

En la Jornada 9 del Apertura 2025, Necaxa recibirá al Puebla en el Estadio Victoria, en un duelo en el que ambos equipos necesitan los tres puntos para escalar posiciones y salir del fondo de la tabla.

Necaxa está en el puesto 16 con seis unidades registradas, lo que pone una fuerte presión en el entrenador argentino, Fernando Gago. Con los resultados, los aficionados comienzan a desesperarse por el rumbo del proyecto.

Por otro lado, Puebla es el último lugar con apenas cuatro puntos, lo que pone a este encuentro de Jornada 9 como una oportunidad significativa para comenzar a enderezar el camino en el Apertura 2025.

¿Dónde ver Necaxa vs Puebla? 

  • Fecha: Viernes 19 de septiembre
  • Hora: 19:00 horas del centro de México
  • Lugar: Estadio Victoria, Aguascalientes
  • Transmisión: Azteca 7, ViX Premium, Claro Sports
