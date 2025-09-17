Chivas y Tigres igualan sin goles en el partido pendiente de Jornada 1

Chivas perdona ante Tigres y se queda con el empate en casa. Después de que se presentó un diluvio en la cancha del Estadio Akron, Chivas y Tigres igualaron ceros con la sobresaliente actuación de Nahuel Guzmán, quien se convirtió en el villano del Guadalajara al atajar dos llegadas de gol y un penal para llevarse un punto con sabor a victoria a Monterrey.

El primer tiempo fue cerrado para ambos equipos y las oportunidades claras se presentaron en el inicio de la parte complementaria, ya que con el ingreso de Armando González el juego tuvo una dinámica diferente y Guadalajara se volcó al frente.

Igualaron sin goles | IMAGO7

La “Hormiga” tuvo la primera clara de gol, tras un mano a mano ante Guzmán, en donde el arquero experimentado le ganó la partida al goleador Rojiblanco, evitando el que pudo ser el primer gol de la noche. Posteriormente, González prendió el esférico de volea de gran manera e impactó el disparo en el travesaño, ahogando el grito de gol en la afición rojiblanca.

No pudieron romper el cero | IMAGO7

Minutos más tarde, una mano de Javier Aquino dentro del área, se sancionó la pena máxima, misma que fue ejecutada por Efraín Álvarez, pero nuevamente Guzmán apareció para evitar el tanto.

González no tuvo la mejor noche; después del buen momento que vivió en el juego del sábado pasado ante América, terminó por ser del arquero de Tigres, quien en un tiro libre desvió con los pies un remate de cabeza del goleador Rojiblanco para evitar que Chivas se colocara al frente.

Fue el héroe del juego | IMAGO7

Cerca del final del partido, nuevamente González tuvo una oportunidad más en tiempo agregado de sentenciar el encuentro; sin embargo, el gol se le negó después de una enorme reacción de la zaga de Tigres.