‘Todos unidos’ América presume foto oficial luego de caer en el clásico

Las águilas del América volvieron a ser tendencia en redes sociales, esta vez, por una particular foto de la temporada, donde no solo fue un lugar muy especial en relaciona al mes patrio, sino que llega después de caer en el clásico de México, ante las Chivas.

Detrás de cámaras en la foto oficial del América I @ClubAmerica

Gracias a las redes del club, se puede ver como los futbolistas de todas las ramas, acudieron a la fotografía oficial del equipo; juntando a la varonil, femenil, débiles visuales y un puñado de aficionados en la hacienda de Tlalpan.

Ambas categorías principales convivieron en todo momento, además de quedar retratados juntos, donde se puede ver una buena convivencia entre todos los y las futbolistas, que pese a caer el fin de semana ante el odiado rival, se ven bastante tranquilos.

Jugadores y jugadoras conviviendo en la foto oficial I @ClubAmerica

La foto viene acompañada de la frase “La unión que nos distingue”, haciendo referencia a la unión que hay en el club con todos y todas las que lo conforman, mandando un claro mensaje de unión para todos sus aficionados en estos momentos complicados para los americanistas.

Ya con foto oficial, los de Coapa regresarán a las canchas el próximo sábado 20 de septiembre, cuando visiten el Estadio BBVA y enfrenten a los Rayados de Monterrey, en la Jornada 9 del Apertura 2025.

