Henry Martín: ¿Cuánto tiempo se ha perdido el delantero con América por lesiones?

Henry Martín vive un momento muy complicado en cuanto a las lesiones, pues esta semana se confirmó que sufre de un esguince en la rodilla, por lo que volverá a estar fuera de las canchas por un tiempo.

Ya son meses los que tiene el delantero mexicano con este tema, pues desde el partido de vuelta ante Chivas en la Champions Cup de la CONCACAF, las únicas constante han sido sus bajas en partidos del primer equipo.

En el mes de marzo de este año sufrió una Tendinitis que lo dejó fuera por casi dos meses, aunque no ha sido la única lesión del yucateco. Es por eso que hacemos un repaso por la cantidad de partidos y minutos que se ha perdido el capitán azulcrema.

Sufrió otra lesión | IMAGO7

Partidos del América desde el 12 de marzo del 2025 (día de la primera lesión):

27 partidos oficiales

2,460 minutos

Partidos y minutos que ha jugado Henry desde el 12 de marzo del 2025:

12 partidos

675 minutos

Partidos y minutos que se ha perdido Henry desde el 12 de marzo del 2025:

15 partidos

1,785 minutos

Se ha perdido 15 partidos | IMAGO7

Estos datos son significativos, ya que Henry no cumple ni con una tercera parte de los minutos totales del América en los últimos 6 meses, pues solo en 1 ocasión completó el partido.

Esto también se ve en sus números personales, pues en todo el 2025 solo ha completado 3 partidos, además de tener su cifra goleadora más baja en América con 3 anotaciones en el año calendario.

Las lesiones de Henry | RÉCORD

¿CUÁNDO REGRESA A LAS CANCHAS?

Es importante señalar que Henry está siendo evaluado del esguince de rodilla, aunque en RÉCORD hemos podido saber que tardará entre 3 y 4 semanas para reintegrarse a los entrenamientos de manera normal. Esto significa que podría regresar en el duelo de la Jornada 13 ante Cruz Azul.