¡Inversión millonaria! América y Chivas, equipos que más gastaron en Liga MX este verano

La inversión que hacen los equipos de la Liga MX año con año es mayor. El futbol mexicano mueve decenas de millones de dólares en cada mercado de transferencias y este verano el Club América fue el equipo que más dinero gastó en fichajes y para sorpresa de propios y extraños, Chivas ocupa el segundo puesto en esa lista, esto de acuerdo a datos recabados por el sitio especializado en fichajes, Transfermrkt.

América abre la cartera

Las contrataciones de 'Pantera' Zuñiga, Alexis Gutiérrez, Isaías Violante y por supuesto, Allan Saint-Maximin ponen al América como el club que mayor inversión económica hizo este verano en la Liga MX. Las Águilas desembolsaron un total de 25.6 millones de dólares.

América gastó millones en Saint-Maximin | IMAGO7

Chivas: inversión millonaria no reflejada

La afición rojiblanca pedía inversión a su directiva y esta les hizo caso: Chivas fue el segundo equipo que más dinero gastó en el mercado de trasferencias veraniego, siendo Efraín Álvarez su inversión más importante, desembolsando un total de 17.4 millones de dólares, aunque esta inversión aún no se ve reflejada en resultados deportivos pues se encuentran en la parte baja de la tabla.

Efraín Álvarez, fichaje estrella de Chivas | IMAGO7

Cruz Azul y Toluca en el Top 5

No es ninguna casualidad que los equipos que más dinero invierten en fichajes sean los que estén peleando por el campeonato, es por esa razón que Cruz Azul y Toluca ocupan el tercer y cuarto lugar respectivamente en la lista de equipos que más dinero gastaron este verano. La Máquina gastó un total de 16.7 millones de dólares en refuerzos mientras que Los Diablos 15.2 millones.

Cruz Azul en el top de inversión en México | IMAGO7

El resto del Top 10.

Después del Top 5 se nota como baja considerablemente la inversión de lo equipos y aquí podemos encontrar a clubes como Tigres, Pumas e inclusive Juárez, que a pesar de estar lejos de la cima, no es poca cosa el dinero que gastan.

Equipos que más gastaron en Liga MX