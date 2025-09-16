André Pierre-Gignac no podrá estar con Tigres en el partido frente a las Chivas

El delantero francés causará baja del plantel que enfrentará a las Chivas en duelo pendiente de la jornada 1 del AP25

RICARDO OLIVARES
16 de Septiembre de 2025

Luego de no realizar el viaje junto al resto del plantel rumbo a Guadalajara para disputar el duelo pendiente frente a Chivas, el delantero francés André-Pierre Gignac causó baja de última hora debido a una molestia en la rodilla derecha, producto de un golpe reciente.

La institución felina informó de manera oficial a través de sus redes sociales que el jugador no estará disponible para este compromiso y que su reincorporación al plantel dependerá de la evolución que muestre en los próximos días.

La ausencia del histórico goleador vuelve a encender las alarmas en la afición auriazul, ya que Gignac apenas ha podido participar en 123 minutos de los últimos cinco encuentros de los Tigres, lo que refleja un periodo complicado para el atacante en términos de continuidad física.

Si bien no se ha especificado el grado de la lesión, el club señaló que el regreso del francés será evaluado por el cuerpo médico semana a semana.

