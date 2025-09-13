¡Se domaron! León saca empate del Volcán ante Tigres

En duelo de la Jornada 8 del Apertura 2025, Tigres y León no pasaron del empate 0-0 en el Estadio Universitario, en un partido con intensidad, polémica y una expulsión que condicionó el trámite.

Los felinos iniciaron con mayor insistencia en los primeros minutos, aunque sin claridad frente al arco. León respondió con un disparo de Jordi Cortizo al 11’, que salió desviado, y un minuto después obligó a Nahuel Guzmán a realizar un atajadón tras un tiro dentro del área de Ismael Díaz. La visita incluso celebró un gol al 13’, pero fue anulado por fuera de lugar de Paul Bellón.

Empate en el Volcán l IMAGO7

La situación se complicó para Tigres al 24’, cuando Juan Purata recibió la tarjeta roja y dejó a su equipo con un hombre menos. Pese a ello, los dirigidos por Guido Pizarro lograron mantener el orden defensivo y se fueron al descanso con el marcador en ceros.

VAR anula gol

En el complemento, Tigres abrió el marcador al 49’ con un tanto de Ángel Correa, tras una serie de rebotes en el área. Sin embargo, la jugada fue invalidada por el VAR debido a una falta de Ozziel Herrera, quien golpeó con la mano en el rostro a James Rodríguez.

Ángel Correa l IMAGO7

Resistencia de fieras

El resto del encuentro fue de intentos fallidos de ambos lados, León con mayor posesión y Tigres resistiendo con uno menos, pero el gol nunca llegó.

Al final, el 0-0 reflejó la lucha cerrada en el campo, dejando a ambos equipos con la sensación de que pudieron llevarse más del “Volcán".

Empate entre Tigres y León l IMAGO7