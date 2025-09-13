Edson Álvarez acerca de jugar en Fenerbahce: "Me siento en el América"

Uno de los movimientos de los jugadores mexicanos en Europa fue el de Edson Álvarez, quien ya no entraba en planes del West Ham United, por lo que el interés de Fenerbahce para llevarlo al futbol turco fue suficiente para que 'El Machín' pudiera cambiar de liga en búsqueda de mantenerse en un mejor nivel.

Recientemente, en una entrevista con Miroslava Montemayor, el capitán de la Selección Mexicana se sinceró al respecto de su nuevo cambio de club.

Edson ha sido parte fundamental del mediocampo del Tri | Imago7

Sentirse como en casa

A pesar de haber salido del equipo ya hace varios años, Edson no olvida a las Águilas del América, pues ha encontrado la máxima similitud de su nuevo club con el equipo de sus amores.

"Es un proyecto muy ambicioso el que tienen, es un equipo enorme. Ahora que estoy ahí me doy cuenta lo grande que es el equipo. Es una locura, de verdad. Yo se lo comentaba a mis compañeros, me siento en el América", declaró.

Dura prueba rumbo al Mundial

También mencionó que para él, su llegada a la liga de Turquía lo mantiene en el mejor nivel posible de cara a la Copa del Mundo.

"Eso era lo que yo buscaba, ese nivel de competitividad con mis compañeros. Yo creo que previo a un Mundial es lo que te hace mejor. Yo justamente acepté el reto porque me platicaron el proyecto, lo que tenían visualizado, las grandes figuras que estaban por llegar", explicó.

"Es momento de volver a un nivel donde yo pueda sentirme cómodo. Obviamente que voy a competir, nada está garantizado, no es como que llegue ahí y sepa que voy a jugar cada fin de semana, me lo tengo que ganar. Pero bueno, es lo que te digo, ese tipo de retos a mí me llaman mucho la atención", agregó.

West Ham no ha tenido buenos resultados desde la salida del 'Machín' | IG: @edsonalvarez