Real Madrid, con uno menos, vence a la Real Sociedad y mantiene el invicto en LaLiga

¡Volvió LaLiga, Volvió el Real Madrid! A pesar de las lesiones, como la de Antonio Rüdiger y la baja de Jude Bellingham, el Real Madrid visitó Anoeta para enfrentarse a la Real Sociedad en la búsqueda de seguir como líder en el campeonato español.

El cuadro dirigido por Xabi Alonso comenzó a tambor batiente y, apenas a los tres minutos de tiempo corrido, el Real Madrid ya había marcado, aunque el gol de Arda Güler fue invalidado por un fuera de lugar de Kylian Mbappé.

Imágenes del Real Madrid vs Real Sociedad | AP

A pesar del tanto anulado, el cero no se mantuvo mucho tiempo, Kylian Mbappé provocó el error del defensa, que terminó perdiendo el esférico para que el delantero francés del cuadro merengue consiguiera la primera anotación a los 12 minutos de juego.

Justo, cuando el Madrid jugaba mejor y dominaba a los locales, Dean Huijsen salió del encuentro luego de ver la tarjeta roja, Mikel Oyarzabal se iba solo frente a la portería de Thibaut Courtois, el defensa español lo bajó en medio campo y el árbitro central decidió mostrarle la tarjeta roja, dejando al Madrid con un jugador menos.

Después de quedarse con 10 jugadores en el campo, el Real Madrid consiguió marcar el segundo gol a minutos del final de la primera mitad, Arda Güler aprovechó un pase de Mbappé para poder conseguir el segundo gol y, casi, poner cifras definitivas en el marcador.

Con uno más y con los cambios que realizó Sergio Francisco Ramos, la Real Sociedad consiguió una pena máxima, que cobró Oyarzabal para acercar el cuadro Txuri-Urdinak, que estuvo encima del equipo de Xabi Alonso, pero no logró igualar el resultado.

Real Madrid: líder e invicto

En cuatro juegos del campeonato español, el Real Madrid no ha perdido ni empatado un solo juego, los dirigidos por Xabi Alonso ya vencieron al Osasuna, el Real Oviedo, al Mallorca y a la Real Sociedad y, momentáneamente, se ponen a cinco puntos del FC Barcelona, que juega este sábado frente al Valencia.

