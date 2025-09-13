¡En riesgo! Futuro de Miguel Herrera con Costa Rica se definirá en reunión de emergencia

La permanencia de Miguel Herrera al frente de la Selección de Costa Rica podría tambalearse mucho antes de lo esperado. La Federación Costarricense de Futbol (FCRF) ha convocado una reunión de emergencia para el próximo lunes 15 de septiembre, en la que se analizará el inicio de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 y el desempeño del entrenador mexicano.

El “Piojo” llegó a principios de año como apuesta fuerte del proyecto mundialista, pero los empates ante Nicaragua y Haití en el arranque de la Ronda Final de Concacaf han generado preocupación. Con apenas 2 puntos de 6 posibles, la escuadra tica marcha en segundo lugar del Grupo C, una posición que todavía mantiene opciones, aunque con Honduras ya despegándose como líder con 4 unidades y con el boleto directo en la mira.

De acuerdo con reportes de medios locales como Mundo CR, dentro de la FCRF no existe conformidad con el arranque del proceso y consideran que los resultados están por debajo de lo esperado. El Comité Ejecutivo, encabezado por el presidente Osael Maroto y dirigentes de los clubes más importantes del país —Leonardo Vargas (Cartaginés), Jafet Soto (Herediano), Joseph Joseph (Alajuelense) y Juan Carlos Rojas (Saprissa)— será el encargado de definir el futuro inmediato del banquillo nacional.

En la reunión se solicitarán explicaciones, estrategias claras y compromisos firmes de parte de Herrera. En caso de no existir un consenso positivo, la dirigencia podría explorar alternativas, y en los pasillos ya suena el nombre del argentino Andrés Carevic como posible sustituto.

El lunes será clave: Costa Rica decidirá si mantiene la apuesta por el “Piojo” o si da un giro de timón para encarar el resto de la eliminatoria.¡

