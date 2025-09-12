João Mendes, hijo de Ronaldinho, firma con el Hull City

El Hull City anunció la incorporación de João Mendes, hijo del legendario futbolista brasileño Ronaldinho, al equipo Sub-21. El jugador de 20 años firmó un contrato por una temporada tras llegar como agente libre, cuatro meses después de concluir su vínculo con el Burnley.

Presentación de Mendes I @HullCity

Primeras palabras como jugador del Hull

“Estoy emocionado de estar aquí y jugar. Creo que será una buena temporada”, declaró Mendes en sus primeras palabras como integrante del club de la segunda división inglesa. El joven extremo, que puede desenvolverse por ambos costados, destacó también la calidad del plantel y su entusiasmo por el futuro.

Equipo del Hull City I @HullCity

Su recorrido hasta Inglaterra

Durante la última temporada, Mendes disputó cinco encuentros con el conjunto Sub-21 del Burnley. Su trayectoria comenzó en las divisiones juveniles del Cruzeiro, en Brasil, y en marzo de 2023 siguió los pasos de su padre al sumarse a la cantera del FC Barcelona. Posteriormente, en agosto de 2024, dio el salto al fútbol inglés con los Clarets.

“Creo que es bueno poder jugar en diferentes estilos de fútbol. En Brasil hay un estilo, en España hay otro y en Inglaterra hay otro. Eso complementa tu juego”, explicó el atacante.

El futbolista también dejó claro su deseo de aportar en cualquier nivel: “Solo quiero ayudar al máximo en la Sub-21 y en el primer equipo. No me importa el nivel, me encanta jugar al fútbol y, si se presenta la oportunidad, la aprovecharé al máximo”.

El legado de Ronaldinho

Ronaldinho, su padre, brilló en el Barcelona con dos títulos de Liga y una Liga de Campeones, además de conquistar el Balón de Oro en 2005 y la Copa del Mundo en 2002. Ahora, su hijo busca forjar su propio camino en el exigente futbol inglés.

João Mendes en Barcelona I X