Matías Almeyda preocupa con declaración sobre la depresión

Tras una larga espera por la Fecha FIFA, todas las ligas alrededor del mundo regresan a su programación habitual. En LaLiga, el partido que abrirá de nuevo las puertas será entre Sevilla, equipo de Matías Almeyda, y Elche, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

En conferencia de prensa previo al partido, el entrenador argentino comentó y destacó un par de cosas con respecto a su rival, sin embargo, también se dio el tiempo de agregar un tema importante: la salud mental. Almeyda enfatizó en el tema de la depresión y soledad en los futbolistas, ya que él en carne propia la sufrió.

Almeyda en Chivas | MEXSPORT

"Sufrí bastante. Fui ayudado por mi familia, por profesionales. Yo jugaba en el Inter y le dije a Moratti que no quería jugar más. Tenía dos años más de contrato. Así fue mi vida, no vendo humos. Ese momento van a vivirlo todos los futbolistas, por eso me hice entrenador. Una parte fea. Por eso priorizo que amen el futbol y lo jueguen hasta donde puedan", comentó ‘El Pelado’.

De igual forma, el exentrenador de las Chivas recordó a uno de sus más grandes amigos dentro del futbol, Diego Armando Maradona, quien también sufrió sobre la soledad y depresión.

"Cuando se deja de jugar, el 95 por ciento de los jugadores al día siguiente el teléfono no les suena nunca más. Los amigos que tenías no están más, desaparecen los amigos del campeón. Lo viví en carne propia. Fui amigo de Maradona, si le pasó a él le pasará a todos", agregó Almeyda.

Almeyda y Maradona | @DiegoGArgota21

Psicólogo con los suyos

Para cerrar su conferencia de prensa, Almeyda destacó que trata de ayudar a sus jugadores, y que más que un entrenador se convirtió en un psicólogo para ellos. Aunque de igual forma, el argentino sentenció su intervención con el tema sobre la presión en el futbol de alta competencia.

"Trabajo mucho en eso con mis jugadores, por eso cuando me hablan de presión les digo presión es otra cosa, es poder tenerlo todo y no tener nada. Que te vean tirado como un perro y no te entienda", aseveró Matías Almeyda.

En Sevilla | @paablog03