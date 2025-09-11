¿Virus FIFA? Los jugadores que sufrieron lesiones en la pausa de selecciones

La temida “maldición” del Virus FIFA volvió a aparecer durante la pausa internacional de septiembre, dejando a varios futbolistas lesionados en partidos amistosos o eliminatorias rumbo al Mundial. Entre los afectados destacan figuras de clubes europeos de primer nivel, lo que ha encendido las alarmas de cara al regreso de las ligas y la Champions League.

Estas lesiones han provocado que, varios equipos duden en el prestar a sus jugadores para los partidos internacionales, especialmente cuando se trata de de juegos amistosos. Aun así, de momento es pensar en los siguientes juegos de clubes.

Edson Álvarez, baja con México

El capitán de la Selección Mexicana, Edson Álvarez, sufrió una lesión muscular en su primer partido con el Tri tras varios meses sin actividad. Apenas había disputado partido y medio con el Fenerbahce y ahora se suma a la lista de ausencias en el equipo turco.

El Paris Saint-Germain encabeza la lista de clubes más afectados. Ousmane Dembélé resultó lesionado y no podrá estar en los primeros compromisos de la Champions frente a Atalanta y Barcelona. A ello se suma la molestia física de Doué, lo que complica la planificación de Luis Enrique.

Fueron baja los dos | AP

Manchester City, el más golpeado

El Manchester City es, quizá, el club con más bajas tras la Fecha FIFA. El egipcio Omar Marmoush se lastimó contra Burkina Faso y se perderá el derbi de Manchester. Además, John Stones abandonó antes de tiempo la concentración de Inglaterra. En total, Guardiola acumula 13 bajas en su plantilla.

El Chelsea también fue víctima del Virus FIFA. El portugués Dário Essugo, del combinado Sub-21, tuvo que pasar por el quirófano y no volverá a vestir la camiseta “blue” hasta 2026, una noticia que sacude al club londinense.

España: Nico Williams y Frenkie de Jong, en la enfermería

Nico Williams se lesionó en el duelo de España contra Bulgaria y encendió las alarmas en el Athletic Club.

En el Barcelona, Frenkie de Jong agravó su situación física con Holanda y presenta una lesión en el obturador externo de la pierna derecha.

El argentino Thiago Almada no jugó con su selección frente a Ecuador debido a una molestia menor. Aunque no parece grave, su disponibilidad con el Atlético de Madrid para los próximos partidos sigue en duda.

Nico Williams salió lesionado | AP

El “Virus FIFA” vuelve a ser protagonista tras esta pausa internacional, afectando a clubes como PSG, Manchester City, Chelsea, Barcelona, Athletic Club y Atlético de Madrid. La acumulación de lesiones preocupa tanto a selecciones como a equipos europeos que encaran semanas cruciales en sus ligas y en la Champions League.