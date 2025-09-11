Lamine Yamal se sincera sobre el apuñalamiento a su padre ‘No me dejaron ir’

La estrella del Barcelona se sinceró sobre cómo vivió las tensas horas en que hirieron su padre

Aldo Martínez
11 de Septiembre de 2025

Recientemente, el nuevo ‘10’ del FC Barcelona, tuvo una entrevista con el medio MARCA, donde contó varios momentos clave en su vida para llegar a ser lo que hoy es, siendo uno de ellos la trágica noche en que apuñalaron a su padre en la calle.

‘No me dejaron ir. Me llevaron a casa y me encerraron’

Durante la entrevista, el joven atacante proveniente de la masía del equipo, contó lo tensa que fue la situación cuando durante una riña en la vía pública, apuñalaron a su padre un grupo de personas.

“Estaba en el coche venía de comprar ropa. Me llevaba mi primo. Me llamó mi prima y me lo contó. Me empezaron a llegar más llamadas. Yo era un niño y lo primero que quise hacer era bajarme del coche e ir a la estación para llegar a Mataró y ver la situación. No me dejaron ir. Me llevaron a casa y me encerraron”, declaró Lamine Yamal.

Yamal mencionó que pese a su preocupación y el hecho de estar encerrado, al día siguiente se presentó a entrenar de manera normal y pudo hablar con su padre, quién lo tranquilizó al decir que estaba bien.

“No me dejaron salir. Al día siguiente fui a entrenar y hablé con mi padre que me dijo que todo estaba bien. Le fui a ver al hospital y todo se tranquilizó”, concluyó el jugador del Barcelona y de la Selección española.

Mounir Nasraoui, sufrió un ataque la noche del 14 de agosto de 2024; mientras paseaba su perro, el padre de la estrella fue interceptado por un grupo de personas y tras una riña, uno de los agresores lo lastimó con una arma blanca.

