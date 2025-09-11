Lamine Yamal se sincera sobre el apuñalamiento a su padre ‘No me dejaron ir’

Recientemente, el nuevo ‘10’ del FC Barcelona, tuvo una entrevista con el medio MARCA, donde contó varios momentos clave en su vida para llegar a ser lo que hoy es, siendo uno de ellos la trágica noche en que apuñalaron a su padre en la calle.

Lamine Yamal y u padre | IG:@hustle_hard_304

‘No me dejaron ir. Me llevaron a casa y me encerraron’

Durante la entrevista, el joven atacante proveniente de la masía del equipo, contó lo tensa que fue la situación cuando durante una riña en la vía pública, apuñalaron a su padre un grupo de personas.

“Estaba en el coche venía de comprar ropa. Me llevaba mi primo. Me llamó mi prima y me lo contó. Me empezaron a llegar más llamadas. Yo era un niño y lo primero que quise hacer era bajarme del coche e ir a la estación para llegar a Mataró y ver la situación. No me dejaron ir. Me llevaron a casa y me encerraron”, declaró Lamine Yamal.

Mounir Nasraoui padre de Yamal | IG:@hustle_hard_304

Yamal mencionó que pese a su preocupación y el hecho de estar encerrado, al día siguiente se presentó a entrenar de manera normal y pudo hablar con su padre, quién lo tranquilizó al decir que estaba bien.

“No me dejaron salir. Al día siguiente fui a entrenar y hablé con mi padre que me dijo que todo estaba bien. Le fui a ver al hospital y todo se tranquilizó”, concluyó el jugador del Barcelona y de la Selección española.

CAPTURA DE PANTALLA

Mounir Nasraoui, sufrió un ataque la noche del 14 de agosto de 2024; mientras paseaba su perro, el padre de la estrella fue interceptado por un grupo de personas y tras una riña, uno de los agresores lo lastimó con una arma blanca.