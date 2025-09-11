AEL Limassol, nuevo equipo de Memo Ochoa: Todo lo que deber saber sobre el club de Chipre

Tras semanas de incertidumbre, finalmente Guillemo Ochoa encontró equipo y continuará su carrera con el AEL Limassol de la primera división de Chipre.

Con 40 años, el guardameta mexicano busca mantenerse en activo para tener una oportunidad de pelear por un lugar en la convocatoria del Tri para el Mundial 2026, por lo que ahora intentará brillar en un destino exótico de Europa.

¿Quién es y dónde juega AEL Limassol?

AEL es un club que juega en la ciudad de Limassol, la segunda más grande de Chipre con poco más de 100 mil habitantes.

El club es uno de los más importantes en la liga, pues es el cuarto más ganador con seis títulos en sus vitrinas.

Sus partidos como local se disputan en el Alphamega Stadium, un recinto que puede albergar a poco más de 10 mil personas-

Títulos y logros

Además de los seis campeonatos locales, presume siete títulos de la Copa de Chipre y cuatro más de Supercopa.

Su última coronación en liga fue en la temporada 2011/12, mientras que en copa fue en 2018/19.

Alphamega Stadium

Valor de mercado y jugador más caro

De acuerdo con cifras de Transfermarkt, el club chipriota tiene un valor total de mercado de 8.8 millones de euros, lo que lo convierte en el séptimo más valioso de la liga.

En cuanto al costo individual de sus futbolistas, el mediocampista serbio, Ivan Milosavljevic, es el más caro con 800 mil euros.

Liga de Chipre

La Cyprus League cuenta con un total de 14 equipos participantes, que en conjunto le dan al organismo un valos que supera los 330 millones de euros.

El club más importante y ganador en la historia es el Apoel FC, el cual presume 29 títulos de liga y varias apariciones en la UEFA Champions League.

En la presente temporada, apenas se han disputado dos jornadas. AEL se ubica en la séptima posición con con tres puntos, resultado de una victoria y una derrota.