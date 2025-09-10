André Onana agrede aficionado en su derrota con Camerún

Las Eliminatorias del Mundial 2026, llegaron a su parte ‘climax’, en una de las últimas Fechas FIFA; mientras unas selecciones consiguen asegurará sus pases a repechaje y de manera directa, otras quedan al borde de la eliminación, tal es el caso de Camerún.

Onana en Manchester United I @ManUtd

Frustración en áfrica

Una de las sorpresas de la Jornada fue la victoria de Cabo Verde ante Camerún un gol por cero, misma que dejó a los cameruneses fuera de la clasificación directa, mientras que los verdes están cerca de su clasificación directa.

Ante la derrota, uno de los jugadores que más mostró su molestia fue el portero del Manchester United, André Onana, quien al finalizar el juego entró en polémica luego de no permitirle a un fan una foto, llegando incluso a empujarlo.

Onana en Camerún I X

En un video publicado por un usuario de X, se puede ver al ahora portero cedido del Trabzonspor, de Turquía, empujando de forma violenta a un fanático que buscaba tomar una selfie con él.

Andre Onana shoves a fan in the face after making a huge mistake for Cameroon 😳🇨🇲 pic.twitter.com/D15H3HRpby — LiveScore (@livescore) September 10, 2025

Luego de que el video se hiciera viral, múltiples usuarios arremetieron ante el portero de la Selección de Camerún, mientras que otros entendieron la situación y vieron esta acción como imprudente.