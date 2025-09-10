Tchouaméni expresó su felicidad por el nuevo entrenador del Real Madrid ‘Estoy feliz con Xabi’

Tras finalizar la Fecha FIFA de septiembre, el jugador francés, Tchouaméni, aprovechó el camino de regreso a Madrid para visitar su ciudad de origen, Burdeos, para inaugurar la cancha que tiene su nombre en su honor y así mismo, para hablar de su futuro con Francia y el Real Madrid.

Equipo del Real Madrid I @realmadrid

Un honor para Tchouaméni

El mediocampista francés de 25 años, recibió el honor de inaugurar el estadio el estadio que llevará su nombre en su ciudad natal, Artigues-près-Bordeaux, el club de un área metropolitana de Burdeos, mismo donde vio sus inicios como futbolista.

En dicho homenaje, Tchouameni habló para los medios, donde comentó sentirse honrado por este homenaje, además de hablar de su buen paso por la Selección de Francia y mostrar su emoción por su futuro en Real Madrid.

Tchouaméni en Madrid I @realmadrid

En cuanto al Real Madrid, el jugador de Francia declaró estar viviendo un gran momento, asegurando que antes de la llegada del español ya vivió una buena etapa con Carlo Ancelotti, sin embargo, ahora como uno de los pilares de Xabi Alonso, Tchouaméni, está tranquilo en España.

“Estoy feliz con él, la verdad. Es cierto que me van bien las cosas con el entrenador y que tiene ideas nuevas para mí y para el equipo, pero creo que desde el inicio de 2025 me han ido mucho mejor las cosas y con Carlo ya me encontraba bien. En cualquier caso, la idea ahora es centrarme en cada partido y ayudar a mis compañeros y seguir creciendo”, declaró para los medios.

Xabi Alonso en el Real Madrid I @realmadrid

Luego de la Fecha FIFA, el francés regresa a las filas del conjunto merengue, donde tendrá que entrar en ritmo de LaLiga, para enfrentar su próximo duelo de la Jornada 4, cuando el Real Madrid visite la Real Sociedad.