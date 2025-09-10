Copa Mundial 2026: ¿Cuál es el panorama de las eliminatorias tras la Fecha FIFA de septiembre?

La Fecha FIFA de septiembre dejó movimientos importantes en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026. Varias selecciones lograron amarrar su pase, mientras que otras están muy cerca de conseguirlo.

Las confederaciones CONMEBOL y OCEANÍA ya concluyeron sus eliminatorias. Por su parte, CONCACAF, UEFA, África y Asia continúan definiendo a sus representantes.

Las eliminatorias de la Conmebol ya concluyeron | AP

En CONCACAF, aún restan cuatro fechas para definir los tres boletos directos al Mundial. Actualmente, Surinam, Jamaica y Honduras lideran sus respectivos grupos, siendo de momento los más cercanos a pelear esos pases.

En Europa, las selecciones que destacan por su dominio son Noruega e Inglaterra, líderes invictos de sus grupos, quienes mantienen una amplia ventaja para clasificar directamente.

En África, Egipto se perfila como la selección más cercana a asegurar su boleto, con 20 puntos en su grupo. Además, Marruecos y Túnez ya confirmaron su participación en el Mundial.

Noruega avanza con paso perfecto en las eliminatorias de la UEFA | AP

En Asia, la competencia se encuentra en la cuarta ronda, con dos grupos de tres equipos cada uno. Las selecciones involucradas son Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Arabia Saudita, Irak e Indonesia. Los líderes de cada grupo clasificarán directamente, mientras que los segundos lugares disputarán un repechaje en octubre.

Bolivia y Nueva Caledonia ya aseguraron su lugar en el repechaje.

Con este panorama, se aproxima la definición de la mayoría de los equipos que estarán presentes en la Copa del Mundo 2026, dejando a varias selecciones con la misión de cerrar su clasificación en las próximas Fechas FIFA.

Bolivia logró su boleto al repechaje internacional | FIFA