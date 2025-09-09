Mundial 2026: ¿Cómo quedó la Eliminatoria Mundialista en Conmebol?

Las Eliminatorias Mundialistas de Conmebol para la Copa del Mundo de 2026 han terminado, por lo que ya tenemos a las seis selecciones sudamericanas invitadas de manera directa al Mundial; asimismo, también se tiene de manera oficial al equipo que irá al repechaje.

Inicialmente, con la ampliación del Mundial de 32 a 48 equipos, la FIFA planteó cambiar el formato de las eliminatorias sudamericanas, donde las 10 selecciones participantes serían divididas en dos grupos de cinco, enfrentándose entre sí, clasificando las tres primeras de cada grupo al Mundial, mientras la cuarta de cada grupo se enfrentaría en un duelo de repesca para buscar el medio cupo repechaje.

Sin embargo, la Conmebol decidió mantener el formato bajo el sistema de todos contra todos,​ adoptado desde la clasificación para el mundial de Francia 1998, otorgando los boletos vía tabla general.

Argentina está en el Mundial como líder de Sudamérica | AP

Argentina, vigente campeona del mundo y del continente, terminó en la cima de la clasificación con 11 triunfos, dos empates y cuatro derrotas. Este gran paso los deja con 35 puntos, nueve por delante del segundo lugar y clasificado a la justa mundialista desde hace tiempo.

Para sorpresa de muchos, Ecuador fue la segunda en clasificarse al Mundial; la Tricolor obtuvo su boleto a la Copa del Mundo al llegar a 29 puntos, nueve más que el séptimo clasificado, Bolivia. El mismo caso es para Brasil, quienes a pesar de haber tenido un paso complicado, lograron ser el quinto clasificado, ya con Carlo Ancelotti al Mando del equipo.

Logró su primero objetivo | AP

Uruguay y Paraguay, cuarto y sexto respectivamente han obtenido su clasificación en los últimos dos duelos de las clasificatorias. Colombia se ha metido como tercer puesto, 28 puntos fue su cifra total después de haber goleado 3-6 a Venezuela.

Venezuela dejó ir la posibilidad de meterse como mínimo al Repechaje, con su propio destino en sus manos, la vinotinto fue goleada en Maturín por los cafetaleros y dejaron el puesto en manos de Bolivia, quienes vencieron a Brasil 1-0 y se han metido con 20 unidades solamente.

Así marcha la clasificación en la Eliminatoria Mundialista de la Conmebol