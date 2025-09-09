Ecuador cierra de buena manera las Eliminatorias venciendo a Argentina en casa

Ecuador dio un golpe contundente en su 'casa' al vencer a Argentina 1-0 en el cierre de las Eliminatorias Mundialistas de CONMEBOL. En un partido que terminó con 20 jugadores, debido a la expulsión de un elemento por bando, fue como los ecuatorianos le ganaron a una campeona del mundo llena de rotaciones.

Enner Valencia 'liquidó' el partido ante los argentinos | AP

Ecuador se lleva los últimos tres puntos

El primer tiempo fue de menos a más en cuanto a emociones, ya que los primeros 30 minutos tuvieron un trámite más que tranquilo; sin embargo, fue en el 31' cuando todo 'se rompió', pues Nicolás Otamendi se fue expulsado debido a una falta sobre Enner Valencia, quien ya se iba de frente a la portería para enfrentar al 'Dibu' Martínez.

Después de eso, todo el juego tomó otro rumbo, pues los ecuatorianos se fueron con todo al frente, comenzando a ser superiores, con las jugadas disputándose al máximo. En una disputa muy fuerte de balón dentro del área, Nicolás Tagliafico derribó con un golpe al rostro a Ángelo Preciado, cuando el árbitro revisó la jugada en el VAR marcó un penal a favor de la Selección de Ecuador.

El cobrador fue Enner Valencia, quien aprovechó de buena manera para poner al frente a su equipo, haciendo 'explotar' el Estadio Monumental Banco Pichincha.

Wilmar Roldán expulsó a un par de jugadores | AP

10 contra 10 en el final

Ya en la segunda mitad, específicamente al minuto 50, Moisés Caicedo se fue expulsado por una patada contra Nico González; sin embargo, en la repetición se pudo observar que el jugador del Chelsea en realidad no contactó en contra de su rival, desafortunadamente para su causa, al haber sido expulsado por doble tarjeta amarilla, la decisión no se pudo revocar.

Con un partido mucho más dubitativo por parte de ambas escuadras, fue como se llevó a cabo el desenlace del encuentro; Ecuador no pudo llevarse una ventaja más amplia, mientras que los argentinos dejaron ir posibilidades de empatar conforme el tiempo avanzaba.

Moisés Caicedo fue expulsado de manera polémica | AP

Con este resultado, las Eliminatorias en CONMEBOL han terminado, con Argentina siendo líder pese a la derrota, ya que sumó un total de 38 puntos; mientras que los ecuatorianos se han clasificado a la Copa del Mundo con 29 unidades, colándose hasta la segunda posición.