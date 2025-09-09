De la ilusión al golpe: la RD Congo pierde ante Senegal y complica su camino al Mundial

El Grupo B de las Eliminatorias Africanas rumbo al Mundial 2026 vivió uno de sus capítulos más emocionantes y dramáticos. La República Democrática del Congo acariciaba el liderato tras adelantarse 2-0 ante Senegal, pero terminó sufriendo una remontada que puede cambiar el rumbo de la clasificación. El duelo, cargado de tensión y con aroma a final anticipada, concluyó con un 2-3 que deja a los “Leones de la Teranga” en lo más alto de la tabla.

Senegal vence a RD Congo | X: @FootballSenega

Los congoleños habían hecho lo más difícil: doblegar a la férrea defensa senegalesa y ponerse en ventaja con dos tantos en apenas media hora de juego. Sin embargo, la jerarquía de los campeones de África se impuso, recordando por qué son uno de los equipos más sólidos del continente. En cuestión de minutos, la ilusión se transformó en frustración.

Con este resultado, Senegal llega a 18 puntos y se coloca como líder en solitario, mientras que la RD Congo queda segunda con 16. A falta de dos jornadas, la lucha por el boleto directo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se mantiene abierta, aunque el golpe anímico para los congoleños podría resultar difícil de asimilar.

Una ventaja que se desvaneció en minutos

El arranque del partido en Kinshasa fue un sueño para los locales. Primero, un tanto de gran factura abrió el marcador, y minutos después llegó el 2-0, encendiendo a la afición y llenando de esperanza a la RD Congo. El estadio vibraba con la posibilidad de asaltar el liderato y depender de sí mismos en la recta final de las Eliminatorias.

Congo tenía la ventaja en el partido | X: @FootballSenega

Pero Senegal reaccionó con calma. Antes del descanso, Pape Gueye descontó para mantener con vida a los visitantes, y apenas iniciado el segundo tiempo, Nicolás Jackson firmó el empate. El golpe definitivo llegó a dos minutos del final, cuando Pape Matar Sarr selló el 2-3 que silenció al público local y transformó un posible liderato en una amarga derrota.

El nuevo panorama del Grupo B

La derrota fue doblemente dolorosa para la RD Congo. No solo perdió el liderato, sino que además dejó escapar la posibilidad de depender de sí misma para clasificar directamente al Mundial. Ahora, con 16 puntos, debe visitar a Togo y cerrar en casa contra Sudán, esperando que Senegal, que enfrentará a Sudán del Sur y Mauritania, tropiece en alguna de sus dos últimas jornadas.

Senegal, en cambio, dio un golpe de autoridad. Con 18 puntos y un calendario más accesible, los dirigidos por Aliou Cissé tienen el boleto prácticamente en sus manos. La RD Congo aún puede soñar con el repechaje, pero dejó pasar una oportunidad de oro que puede marcar su destino.