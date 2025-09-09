Locura en Praia: Cabo Verde derrota a Camerún y está a un paso del Mundial

El futbol mundial ha encontrado una joya inesperada: Cabo Verde, nación insular apenas conocida en el mapa mundial del balompié, está al borde de hacer historia. En una noche electrizante en Praia, los ‘Tiburones Azules’ se impusieron 1-0 ante Camerún —un triunfo que los coloca a un paso de clasificar por primera vez a una Copa del Mundo— y encendió la pasión en toda la nación africana.

Esta proeza es incluso más impactante si se considera el modesto palmarés de la isla albinegra: nunca antes había jugado una fase final del Mundial. Con una campaña sobresaliente en las eliminatorias africanas y liderazgo en el Grupo D, los dirigidos por Pedro Leitão Brito -conocido como ‘Bubista’- mantienen viva la ilusión de un sueño largamente acariciado.

La victoria llegó con un golazo de Dailon Rocha Livramento, jugador formado en Países Bajos y actualmente en el Hellas Verona de la Serie A, quien se convirtió en símbolo de esta gesta. Luego del pitazo final, la celebración desbordó el terreno de juego: los hinchas invadieron la cancha con bengalas, en una escena que desafía la sobriedad del futbol y refleja una emoción que trasciende lo deportivo.

Vencieron a Camerún | x

Cabo Verde, al borde de la hazaña

La victoria de Cabo Verde sobre Camerún (1-0) fue decisiva. Livramento firmó la jugada del partido con una gran acción individual. Con ese triunfo, la selección alcanza 19 puntos y queda a solo un paso de asegurar su boleto directo al Mundial 2026, liderando el Grupo D con una ventaja de cuatro puntos sobre los cameruneses, con solo dos jornadas por disputarse.

Además, la semana anterior Cabo Verde había derrotado por 2-0 a Mauricio, con goles de Jovane Cabral y Diney Borges, consolidando su posición en lo más alto del grupo y manteniendo el sueño intacto.

Están a un paso de clasificar | X

El escenario y lo que viene

El escenario de esta hazaña es el Estadio Nacional de Cabo Verde, ubicado en la capital Praia. Inaugurado en 2014 con capacidad para 15 mil espectadores, fue construido con financiamiento chino y ha sido testigo de momentos clave del fútbol caboverdiano, incluido este histórico triunfo.

Ahora Cabo Verde viaja a Camerún con la ventaja, pero consciente de que debe ganar para sellar su paso al Mundial 2026. El calendario apunta a dos fechas decisivas: el duelo ante Camerún y un cierre ante Libia o Suazilandia, con la mira puesta en cerrar el camino con derecho propio.

Se acercan al Mundial | X