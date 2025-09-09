¿Quién fue la pieza clave para arreglar la visita de Cristiano Ronaldo a México?

El Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, se prepara para recibir a otra figura internacional histórica del y hacer más grande su legado. El inmueble que vio coronarse a Pelé y Diego Armando Maradona, y que será el primero en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo de la FIFA, muy probablemente tendrá la visita de Cristiano Ronaldo en marzo de 2026.

Desde hace unas semanas trascendió que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tiene su lista de posibles rivales de la Selección Mexicana para la reinauguración del coloso de Santa Úrsula. La Selección de Portugal estaba como la principal candidata y solo falta que amarre su clasificación directa al Mundial 2026 para que se haga oficial.

Cristiano Ronaldo se perfila para ser el encargado de inaugurar el Estadio Banorte | AP

¿Quién fue el encargado de cerrar la visita de Cristiano Ronaldo?

En este contexto, el presidente de la Liga MX y representante de la FMF ante la FIFA, Mikel Arriola, fue el encargado de negociar la visita de CR7 y Portugal. Así lo informó Carlos Ponce de León en RÉCORD+ EN VIVO, programa que se emite de lunes a viernes a las 13:00 horas.

"Mikel Arriola fue el encargado de hablar. Justamente estaban buscando a España como prioridad, era su gran apuesta, hasta que se dieron cuenta que Portugal trae buen nivel y el hecho de traer a Cristiano Ronaldo destapó la expectativa. Fue Mikel Arriola el que terminó de hacer este trato. Ya está firmado, ya está arreglado; solo falta la parte del repechaje", señaló.

CR7 puede visitar el Estadio Banorte | AP

¿Por qué no se ha hecho oficial la visita de Portugal?

Debido a que las eliminatorias de UEFA siguen su curso, y en el caso de los lusos todavía les faltan por disputar tres juegos más, no se puede confirmar oficialmente el amistoso. Sin embargo, luce improbable que Cristiano Ronaldo y compañía no clasifiquen directo al Mundial 2026 y tengan que disputar repechaje.

Por ahora, Portugal es líder del Grupo F, tres por delante de Armenia, mientras que Hungría e Irlanda están en la parte baja del secto, cada una un punto después de tres compromisos disputados.