¡It's coming home! Inglaterra se acerca contundentemente al Mundial tras vencer a Serbia

Inglaterra está prácticamente clasificada a la Copa del Mundo de 2026; se ha acercado de manera importante después de vencer por goleada a Serbia en el Estadio Rajko Mitic. La clasificación de los ingleses depende completamente de ellos, pues con una victoria más en las Eliminatorias se podrían meter; sin embargo, incluso sin jugar podrían estar 'del otro lado'.

Inglaterra derrotó sin problema a Serbia | AP

El rugido de los Tres Leones

La goleada que Inglaterra propinó a Serbia en el Grupo K se comenzó a dar después de la primera media hora del partido, pues primero fue Harry Kane, rematando completamente solo después de un centro de Declan Rice en un tiro de esquina; posteriormente vino Noni Madueke, quien duplicó la ventaja a domicilio para comenzar a darle tranquilidad a los suyos.

Parte de los problemas de la Selección de Serbia en el juego fue que los dos centrales titulares del equipo inglés le anotaron gol; primero fue Ezri Konsa al minuto 52 después de una mala jugada en defensa; el siguiente fue con Marc Guéhi, quien también obtuvo muchas facilidades para poder rematar 'sin compañía' en el área.

Gordon y Rice festejando el triunfo inglés | AP

En el medio de esos dos goles, Nikola Milenkovic fue expulsado por una fuerte falta contra Harry Kane, por lo que Serbia se quedó con diez jugadores para el resto del partido.

Sin problema para los ingleses

La 'manita' la consiguió Inglaterra conducto de un penal de Marcus Rashford, quien con mucha calma venció al portero Petrović y consiguió uno de los resultados más contundentes del día, solamente después de la estruendosa goleada de Noruega a Moldavia por marcador de 11-1.

Rashford selló la goleada con su penal | AP

A Inglaterra le restan Letonia, Serbia y Albania como próximos rivales, justo en ese mismo orden. Una victoria en contra del cuadro letón le daría la clasificación; sin embargo, aún sin sumar en alguno de sus partidos podría meterse, aunque para ello necesitaría de una importante combinación de resultados, como que Albania sume todos los puntos que tiene restantes. Incluso tres empates en los tres duelos restantes, harían que Inglaterra vuelva a estar presente en una nueva Copa del Mundo.