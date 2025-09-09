¡Es bellísimo! Liverpool presenta su tercer uniforme con miras a honrar el pasado del club

Con una combinación verde, blanco y rojo, Liverpool se ha impuesto en las "pasarelas" del futbol internacional para la Temporada 2025-26. Los Reds han apostado por diseños audaces y elegantes, que han fascinado a propios y extraños.

El más reciente fue el tercer uniforme, mismo que tiene un tono verde mar y está inspirado en los diseños clásicos del club en los años 90 y principios de los 2000. En aquella temporada, los Reds utilizaron un uniforme verde de visita, con una franja blanca y negra atravesada en el pecho.

Liverpool apostó por un uniforme alternativo tradicional | liverpool.com

Adidas Originals regresa a Liverpool

El color no es la única referencia tradicional de la nueva equipación, sino que también regresó el tradicional Trefoil de la marca alemana, por primera vez después de casi 35 años. En el reverso de la camiseta, el emblema del 97, rodeado por las llamas eternas, se encuentra orgullosamente en la nuca.

Los shorts de esta nueva equipación serán de color blanco, con dellates en verde mar, color de las calcetas. Además, el escudo es el clásico del LFC utilizado entre 1987 y 1992.

El lanzamiento, que también incluye un nuevo uniforme de portero encolor negro, una amplia gama de entrenamiento, ropa cultural de moda, gorras y accesorios, y unas atrevidas zapatillas LFC Gazelle, marca el inicio de la nueva asociación de diez años con Adidas.

Así son los uniformes de Liverpool para esta temporada | liverpoolfc.com

¿Cómo adquirir la nueva equipación de Liverpool?

Las playeras alternativas, al igual que las del uniforme de local y de visita, estarán disponibles en manga corta, manga larga y una versión recortada e nueva creación. Los aficionados podrán adquirirlas a partir de este martes en la tienda online, la app LFC Store y en las tiendas del club.

El equipo varonil estrenará su nuevo uniforme cuando visite a Burnley el próximo domingo 14 de septiembreen la reanudación de la Premier League. Mientras que las mujeres lo usarán por primera vez ante Sheffield United el 22 de noviembre.

Liverpool presentó su nueva equipación | liverpoolfc.com