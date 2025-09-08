Bayern Munich advierte que ya no gastarán tras fichar a Luis Díaz: “No queremos ser el Barcelona”

Bayern Munich tomará precauciones tras la millonada gastada por el colombiano Luis Díaz, esto debido a que buscarán estabilidad económica y de paso lanzaron un dardo al FC Barcelona que se ha visto involucrado en problemas financieros.

Fue a través de una entrevista para canal Sport1 que el directivo del Bayern Munich Uli Hoeness resaltó parar para tener una estabilidad en el Bayern Munich: “Hemos decidido no hacer fichajes permanentes tras la llegada de Luis Díaz, debemos prestar atención en la situación financiera”.

Bayern Munich l AP

“El Barcelona es el mejor ejemplo de lo que ocurre cuando se compra, se compra y se compra, y luego se acaba con una deuda de mil 200 millones de euros y no se puede hacer nada”, fueron las contundentes declaraciones.

No es la primera vez

Cabe mencionar, que no es la primera vez que Uli Hoeness anteriormente criticó al conjunto Blaugrana cuando en su momento se interesó por Robert Lewandowski antes de concretar su llegada por quien terminaron pagando 45 millones de euros.

Bundesliga l AP

La millonada por Luis Díaz

Bayern Munich fichó una de sus más grandes incorporaciones en los últimos años, el conjunto ‘Bávaro’ tuvo que desembolsar alrededor de 75 millones de euros por la adquisición de Luis Díaz procedente del Liverpool.

La llegada del colombiano se consolidó como el tercer fichaje más costoso que ha realizado el equipo alemán sólo por debajo de Harry Kane (95 millones de euros) y Lucas Hernández (80 millones de euros).

Alemania l AP