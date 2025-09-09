Didier Deschamps se engancha con periodista tras polémica con el PSG: "Deberías ser más serio"

Este martes, en el cierre de la Fecha FIFA de septiembre, la prensa francesa no ocultó su inquietud sobre la molestia del Paris Saint-Germain tras las lesiones de Ousmane Dembélé y Desiré Doué, lo que molestó a Deschamps antes del encuentro frente a Islandia.
En conferencia de prensa previa al encuentro, un periodista fue insistente con el tema del PSG y las lesiones de Dembélé y Doué, a lo que Didier Deschamps, después de ser cortés en su primera respuesta, explotó contra el reportero pidiéndole, entre otras cosas, que fuera un poco más serio.
“Yo soy el seleccionador, no sé de qué protocolo hablas. Mira, no es mi responsabilidad lo que ha pasado, y claro que me da pena por Ousmane y Desiré” comentó Deschamps cuando se le cuestionó sobre el protocolo que exige el PSG
Cuando Deschamps volvió a ser increpado, ahora sobre la posibilidad de no alinear a Bradley Barcolá (jugador del PSG) para evitar alguna lesión, el entrenador francés fue tajante en su respuesta.
“Luego me llama el Bayern y el Madrid y acabas jugando tú... Deberías ser un poco más serio, no es tu mejor día, el que toma las decisiones soy yo, tengo mi equipo de trabajo y es todo responsabilidad mía, no hay problema”, finalizó Deschamps.
La selección de Francia juega este martes, a las 12:45 hr de la CDMX, contra su similar de Islandia, partido en donde se decide a la selección que será líder del grupo después de dos jornadas.