Didier Deschamps se engancha con periodista tras polémica con el PSG: "Deberías ser más serio"

Este martes, en el cierre de la Fecha FIFA de septiembre, la prensa francesa no ocultó su inquietud sobre la molestia del Paris Saint-Germain tras las lesiones de Ousmane Dembélé y Desiré Doué, lo que molestó a Deschamps antes del encuentro frente a Islandia.

En conferencia de prensa previa al encuentro, un periodista fue insistente con el tema del PSG y las lesiones de Dembélé y Doué, a lo que Didier Deschamps, después de ser cortés en su primera respuesta, explotó contra el reportero pidiéndole, entre otras cosas, que fuera un poco más serio.

Dembélé se lesionó ante Ucrania | AP

“Yo soy el seleccionador, no sé de qué protocolo hablas. Mira, no es mi responsabilidad lo que ha pasado, y claro que me da pena por Ousmane y Desiré” comentó Deschamps cuando se le cuestionó sobre el protocolo que exige el PSG

Cuando Deschamps volvió a ser increpado, ahora sobre la posibilidad de no alinear a Bradley Barcolá (jugador del PSG) para evitar alguna lesión, el entrenador francés fue tajante en su respuesta.

Doué sufrió el mismo destino | AP

“Luego me llama el Bayern y el Madrid y acabas jugando tú... Deberías ser un poco más serio, no es tu mejor día, el que toma las decisiones soy yo, tengo mi equipo de trabajo y es todo responsabilidad mía, no hay problema”, finalizó Deschamps.

La selección de Francia juega este martes, a las 12:45 hr de la CDMX, contra su similar de Islandia, partido en donde se decide a la selección que será líder del grupo después de dos jornadas.

Deschamps se molestó en conferencia de prensa | AP