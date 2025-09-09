Toni Kroos arremete contra Alemania: “Estamos a años luz de ganar otra Copa del Mundo”

Alemania ha iniciado su camino dentro de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026; sin embargo, tras dos partidos jugados los teutones han generado críticas tras la reciente derrota ante Eslovaquia que lo tiene en la parte baja de su grupo.

Alemania l AP

Uno de los grandes críticos ha sido Toni Kroos, el exjugador del Real Madrid y campeón del mundo en Brasil 2014 fue contundente con sus palabras al hablar del seleccionado actual asegurando que en la forma que están jugando no llegará al menos a luchar por otro trofeo debido a una falta de actitud.

“Creo que es un tema de confianza y calidad. Falta un convencimiento, un entendimiento propio, y dos o tres jugadores en los que los demás puedan apoyarse, futbolistas con esa aura, ‘esto lo resolvemos’”, resaltó en su podcast ‘Einfach mal Luppen’.

Eliminatorias l AP

Hace falta ese ‘extra’

Kroos aclaró que sus comentarios no van en torno de que no tengan ganas de competir ; sin embargo, hace falta esa compenetración en los jugadores: “Eso resulta limitante. Yo nunca diría que nadie tiene ganas de jugar estos partidos”.

Kroos realista

Toni Kroos catapultó que con la actualidad que muestra el seleccionado alemán es difícil poder aspirar a ganar otra Copa del Mundo como lo hicieran en 2014, pero también recalcó que hay margen de mejora antes del inicio del Mundial 2026.

“Ahora mismo estamos a años luz y realmente no somos buenos. Alemania está lejos de poder hablar de un título mundial”, resaltó el exfutbolista.

Europa l AP