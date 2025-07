Toni Kroos acerca de su retiro: "Antes de que un entrenador me mandara al banquillo, preferí dejarlo yo"

Durante una entrevista para El País Semanal, Toni Kroos habló acerca de su decisión de retirarse en lo más alto, su estilo e idea de juego, su estilo de vida en Madrid después del retiro y cómo la presión de los medios afecta a los jugadores. También tuvo una opinión específica acerca de la posición en la que él jugó a lo largo de su carrera.

Retirarse en lo más alto

Toni siempre lo tuvo claro, retirarse del futbol profesional iba a ser por sus propios medios, nadie le iba a decir qué hacer con su carrera.

"Me pasé varios meses pensando es ello, o sea, no me levanté una mañana de la cama y me dije de repente a mí mismo: "¡Te tienes que retirar!". No, lo maduré mucho; ya el año anterior había pensado en retirarme, pero al final decidí renovar un año más con el Real Madrid, que había insistido mucho, pero eso no cambió mi idea que fue siempre retirarme así y por suerte lo he conseguido. Creo que es dificíl hacerlo mejor de lo que lo hice en mi última temporada con el Real Madrid. Me fui tras ganar Liga y Champions. Adiós", declaró el exjugador merengue.

"Lo mejor es dejarlo en lo más alto, te vas con una sensación magnífica porque eres tú quien ha tomado la decisión y antes de que alguien más me mandara al banquillo porque no era tan bueno o porque no era importante para el equipo, como lo fui al final, pues prefería dejarlo yo. Quería evitar todo eso, ni mi entrenador, ni mi familia, ni mi cuerpo me iban a decir cuándo retirarme. No puedes aguantar hasta los 40. Hay que dejarlo antes de que el cuerpo te pida parar", agregó.

El arte de ser mediocampista

"Hay una cosa clara, la posición de mediocentro es fundamental en el futbol moderno, eso no ofrece dudas. Fíjate en lo que le pasó al Manchester City después de que se lesionara un jugador como Rodri. Lo que ocurre es que a un buen mediocentro o a un pivote defensivo se le echa de menos cuando no está, cuando está es algo que se da por hecho, es como que no se nota, como que todo está en orden y entonces los delanteros ya pueden resolver los partidos con tranquilidad" expresó respecto a los mediocampistas.

"Mira, desde que yo me retiré, me convertí en un seguidor del Real Madrid, algo normal teniendo diez años aquí, y he visto como todos los demás seguidores del equipo dicen: 'Ah, es porque no está Toni Kroos', y yo lo único que deseaba era que la cosa funcionara bien y que dejaran de decir eso", enfatizó.

También fue claro en que los medios en su gran mayoría generan más presión de la que el futbolista requiere

"Está claro que en España hay mucha pasión y mucha presión sobre los futbolistas por parte de los periodistas y de los aficionados. Eso forma parte de este deporte, y esa presión mediática puede que en España sea un poco mayor, pero en Alemania también existe, y supongo que en otros países también. ¿Son injustas las críticas? A veces, sí, y si no estás fuerte mentalmente puede influir negativamente", mencionó respecto al tema de la prensa.

"A veces también pasa lo contrario, que la prensa nos pone tan arriba, tan arriba, que tampoco es real. Haces tres partidos buenos y de repente eres el mejor del mundo y eso no es así, si sabes aceptarlo, mejor para ti, vives más tranquilo. Hay futbolistas que leen o escuchan esas cosas y se ríen, y otros, en cambio, le conceden mucha importancia por temas de su imagen, etcétera. Lo que un jugador de élite tiene que entender es que nunca es un tema personal, que los periodistas hacen el trabajo que les piden sus jefes y que lo que les preocupa es vender”, concluyó.

