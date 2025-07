Kevin De Bruyne usará el '11' en Napoli; el número de Diego Armando Maradona continúa retirado

En los últimos días, la provincia de Nápoles fue el centro de la controversia por el número que Kevin De Bruyne portó en un entrenamiento. El nuevo fichaje del conjunto napolitano usó el gigantesco número '10' en un entrenamiento, lo que hizo pensar que el dorsal de Diego Armando Maradona había salido del retiro para ser portado por el futbolista belga.

Sin embargo, pese a los rumores -y algunas críticas- el equipo y el jugador anunciaron el número que usará en la Serie A y Champions League, el '11'. En la presentación del dorsal, De Bruyne habló sobre el porqué eligió al Napoli, su relación con Antonio Conte y Romelu Lukaku, y el mito y leyenda de 'D10S'.

"Porque fue la mejor decisión que pude haber tomado. Estoy fascinado con el proyecto del club, que ha demostrado su disposición a invertir y me dará la oportunidad de seguir jugando a un alto nivel”, comentó Kevin al ser cuestionado sobre su decisión de dejar Mánchester y viajar a Italia.

De igual forma, Kevin también agregó que una de las razones de llegar a la ciudad partenopea fue por Antonio Conte, uno de los mejores entrenadores para él. "Uno de los mejores técnicos de los últimos diez años, y todavía puedo aprender mucho de él".

Maradona y la leyenda

Cuando tocó el momento de hablar del más grande, De Bruyne habló sobre el gesto que tuvo el club de darle el '10' para entrenar, pero que sabe la grandeza y misticismo que mantiene ese número. El número fue retirado hace 25 años, en honor al retiro del más grande ídolo de Nápoles.

"Me sorprendió, para ser honesto; sabía que lo habían retirado. Fue un buen gesto del club, pero no creo que me dé más responsabilidad, sobre todo porque cuando juegas en un gran equipo como el Nápoles, la presión ya está ahí. Maradona es una leyenda de este deporte; hizo historia. Pero soy De Bruyne y quiero estar ahí de todos modos. Y dar satisfacción a la afición", sentenció.

