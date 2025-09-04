¡Sorpresa en Bratislava! Eslovaquia consigue su primera victoria de las eliminatorias ante Alemania

Arrancaron las Eliminatorias Europeas de cara a la Copa del Mundo 2026 y en el Grupo A llegó la primera sorpresa, luego de que una bien organizada Eslovaquia de Francesco Calzona, derrotó dos por cero en casa a los alemanes de Julian Nagelsmann.

Selección de Alemania | AP

Arranca el sueño del Mundial

Los eslovacos convirtieron en un fortaleza el Tehelné pole de Bratislava, pues desde que comenzó a rodar la bola, el equipo dirigido por Calzona, decidió tomar el balón y mostrarse ofensivos ante el siempre incómodo Alemania.

La banda izquierda de Eslovaquia, comandada por Dávid Hancko, comenzó a tener destellos con pases rápidos que se metían entre la líneas defensivas de Alemania, sin embargo, Baumann y la fortuna se encargaron de detener los disparos del local.

Por su parte, los germanos intentaron llegar al arco del portero eslovaco, Martin Dúbravka, con disparos de larga distancia por parte de Florian Wirtz y Leon Goretzka, pero Dúbrava hizo grande su figura y tras un par de buenas intervenciones logró mantener el cero en su arco.

Los méritos en la portería local se vieron reflejados al minuto 42, cuando el mejor jugador del partido, Dávid Hancko, se inventó una jugada por su banda derecha y tras una pared dentro del área con el atacante Strelec, el lateral mandó a guardar el balón y así irse al descanso con la ventaja.

Selección de Eslovaquia | AP

Tres puntos de oro

El descuento dejó a una desesperada Alemania tratando de controlar el balón partiendo de sus centrales Kimmich y Stiller, sin embargo, la pareja de centrales eslovacos no dejaron pasar una sola oportunidad bávara.

Para sorpresa de los visitante y todos los espectadores, Eslovaquia se hizo grande en casa y tras una posesión importante de la esférica, Strelec realizó una extraordinaria jugada individual que dejaba sin cintura a Rüdiger y con un colocado disparo de pierna izquierda, el balón entró al ángulo superior izquierdo y así cerrar la victoria al minuto 55.

Duelo del Grupo A de Eliminatorias Europeas | AP

Tras la victoria, Eslovaquia se coloca como el líder del Grupo A y sueña con llegar al Mundial de 2026. por su parte, Alemania se complica la clasificación y se veran obligados a ganar en casa ante Irlanda del Norte.