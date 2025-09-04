Entrenador de Nicaragua explota contra Piojo Herrera por quejarse del estadio

La eliminatoria mundialista entre Nicaragua y Costa Rica ya comenzó a calentarse fuera de la cancha. Marco Antonio ‘El Fantasma’ Figueroa, técnico de la selección nicaragüense, lanzó declaraciones directas contra Miguel ‘Piojo’ Herrera, quien se quejó de la cancha sintética del Estadio Nacional de Managua.

MEXSPORT

¿Qué dijo el entrenador de Nicaragua sobre Piojo Herrera?

“Conozco muy bien al Piojo, nos enfrentamos en nuestra juventud. El hecho de estar poniendo excusas sobre la cancha se nota que no le tocó ir a San Vicente, a Bahamas o a lugares donde Nicaragua sí jugó sin quejarse”, expresó el estratega chileno, dejando claro que su equipo no se achicará ante los ticos.

Figueroa defendió la calidad del terreno de juego, asegurando que cumple con los estándares internacionales: “Esta cancha tiene certificación FIFA desde hace un mes. Aquí ya jugaron Jamaica y Trinidad y Tobago y nadie dijo nada. El partido de mañana es de profesionales, no de excusas”.

Entrenador de Nicaragua no está preocupado por Keylor Navas

El entrenador también apuntó a Keylor Navas, a quien no dudó en enviarle un mensaje desafiante: “Keylor tiene su historia, su Champions, su trayectoria, pero no es el de 20 años. Es un arquero de 40, yo tengo un arquero de 22. Si le tenemos que llenar la canasta, se la vamos a llenar con gusto”.

Con estas declaraciones, Figueroa encendió la previa del duelo programado para el 5 de septiembre en Managua, donde Nicaragua buscará incomodar a Costa Rica y demostrar que, para ellos, las excusas no tienen cabida en la lucha por un boleto al Mundial 2026.

