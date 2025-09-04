Gianluigi Donnarumma no muestra rencor a Luis Enrique: "cada quien toma sus decisiones"

Paris Saint-Germain sorprendió a todo mundo cuando anunció que Gianluigi Donnarumma no entraba en los planes del club. El arquero italiano dejó al club parisino y firmó un nuevo contrato con Manchester City, sin embargo, pese a ya no estar vinculado al PSG, añadió un par de comentarios sobre Luis Enrique y su relación.

En rueda de prensa, previo al juego de Italia en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo, el cancerbero dio detalles de su relación con el estratega ibérico, en los que destacó que no guarda ningún tipo de rencor: "Siempre he tenido una buena relación con Luis Enrique. Lo apreciaba, fue directo conmigo desde el principio en la concentración de pretemporada".

El italiano en París | AP

Sin embargo, Donnarumma mostró algo de duda al momento de ser cuestionado de si fueron correctas las decisiones que tomó Luis Enrique: "Decepcionado con él, no lo sé, cada uno toma sus decisiones. Es justo que un entrenador tome sus decisiones, está en su mano, pero tener y sentir el apoyo de todos, especialmente de mis compañeros, me ha hecho comprender lo que he dado al PSG y eso es lo más importante".

"Estoy orgulloso de ser entrenado por Guardiola": Donnarumma

Sin embargo, el nuevo arquero del Manchester City, dejó todo atrás y decidió hablar más de su nuevo presente y no de su pasado. El italiano agregó su agradecimiento hacia los Ciudadanos, pero también le dio una dedicatoria especial a su nuevo entrenador, Pep Guardiola.

"Estoy orgulloso de ser entrenado por Guardiola, puedo mejorar mucho con él y podemos conseguir muchas cosas". Sobre el equipo añadió lo siguiente: "Estaba deseando ir al City, mostraron un gran interés y eso me halaga, que te quiera un club tan prestigioso no puede sino hacerte sentir orgulloso. Estoy muy contento y emocionado".

