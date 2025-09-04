Gianluigi Donnarumma no muestra rencor a Luis Enrique: "cada quien toma sus decisiones"

Paris Saint-Germain sorprendió a todo mundo cuando anunció que Gianluigi Donnarumma no entraba en los planes del club. El arquero italiano dejó al club parisino y firmó un nuevo contrato con Manchester City, sin embargo, pese a ya no estar vinculado al PSG, añadió un par de comentarios sobre Luis Enrique y su relación.
En rueda de prensa, previo al juego de Italia en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo, el cancerbero dio detalles de su relación con el estratega ibérico, en los que destacó que no guarda ningún tipo de rencor: "Siempre he tenido una buena relación con Luis Enrique. Lo apreciaba, fue directo conmigo desde el principio en la concentración de pretemporada".
Sin embargo, Donnarumma mostró algo de duda al momento de ser cuestionado de si fueron correctas las decisiones que tomó Luis Enrique: "Decepcionado con él, no lo sé, cada uno toma sus decisiones. Es justo que un entrenador tome sus decisiones, está en su mano, pero tener y sentir el apoyo de todos, especialmente de mis compañeros, me ha hecho comprender lo que he dado al PSG y eso es lo más importante".
"Estoy orgulloso de ser entrenado por Guardiola": Donnarumma
Sin embargo, el nuevo arquero del Manchester City, dejó todo atrás y decidió hablar más de su nuevo presente y no de su pasado. El italiano agregó su agradecimiento hacia los Ciudadanos, pero también le dio una dedicatoria especial a su nuevo entrenador, Pep Guardiola.
"Estoy orgulloso de ser entrenado por Guardiola, puedo mejorar mucho con él y podemos conseguir muchas cosas". Sobre el equipo añadió lo siguiente: "Estaba deseando ir al City, mostraron un gran interés y eso me halaga, que te quiera un club tan prestigioso no puede sino hacerte sentir orgulloso. Estoy muy contento y emocionado".