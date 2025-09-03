Donnarumma revela que el interés de Pep Guardiola lo convenció para llegar al Manchester City

El arquero italiano, Gianluigi Donnarumma se incorporó al Manchester City en el último tramo del mercado de fichajes de verano, luego de una exitosa etapa en el Paris Saint-Germain, equipo del que se despidió tras conquistar una Champions League.

MEXSPORT

¿Qué dijo Donnarumma sobre su llegada al Manchester City?

De alguna forma, el fichaje fue sorprendente, ya que había pocos indicios de una salida del arquero del PSG, especialmente después de ganar una Champions League. El equipo de Pep Guardiola convenció al italiano y ya cuentan con un nuevo portero, quien expresó su alegría por el movimiento.

“Honestamente, realmente quería unirme al Manchester City… me querían, sentí su gran interés y Pep Guardiola realmente confió en mí. Pep me quería ahí y solo puedo sentirme orgulloso de eso. Estoy tan, tan feliz de unirme a un club tan bueno”, dijo Donnarumma.

X: @donnarumma

¿Qué ha ganado Donnarumma?

Con 26 años de edad, Donnarumma se ha consolidado como uno de los porteros más importantes del mundo, al tener en su palmarés títulos como la Eurocopa con Italia, la Champions League y múltiples trofeos con el Paris Saint-Germain.

En esta nueva etapa, el italiano quiere mostrar su alta calidad en una liga sumamente competitiva, con un equipo que en los últimos años se ha acostumbrado a la gloria, pero que sufre una baja de juego que los dejó sin campeonatos la temporada pasada.

X: @donnarumma