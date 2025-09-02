Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors, internado por una infección urinaria

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, se encuentra internado en el sanatorio Fleni luego de que los estudios médicos realizados este martes confirmaran que padece una infección urinaria.

El técnico de 69 años se presentó en el sanatorio para someterse a controles médicos programados. Tras realizarse tomografías y resonancias, los resultados arrojaron un cuadro de infección urinaria, lo que llevó al cuerpo médico a decidir su internación preventiva.

Sufrió una infección urinaria | MEXSPORT

En un primer momento, Russo había quedado en observación para evaluar su evolución. Sin embargo, hacia el final del día los médicos ordenaron que permaneciera internado alrededor de 24 horas para recibir hidratación por suero y la medicación correspondiente.

Antecedente de salud de Miguel Ángel Russo

Aunque actualmente su estado es estable, no pasa desapercibido el antecedente médico del entrenador, en 2017 fue diagnosticado con cáncer de próstata, enfermedad por la que debió someterse a quimioterapia y una cirugía en Colombia, mientras dirigía a Millonarios de Bogotá.

Ha tenido problemas previos | MEXSPORT

Mientras tanto, el plantel de Boca Juniors continuará con sus entrenamientos bajo la conducción de Claudio Úbeda, principal ayudante de Russo. El equipo no tiene compromisos oficiales hasta el domingo 14 de este mes, cuando visitará a Rosario Central en la Liga Profesional.

De acuerdo con los reportes, Russo se encuentra fuera de peligro y los médicos esperan que pueda retomar su rutina en los próximos días. Desde el entorno de Boca Juniors transmitieron calma y destacaron que la internación es parte de un procedimiento médico habitual para asegurar su recuperación.

Ha venido deteriorándose | MEXSPORT